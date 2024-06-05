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Survivor eleme adayları || TV8 ile 5 Haziran 2024 Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
11:46
Survivor All Star 2024 yarışmasında son döneme girildi. Finale doğru adım adım yaklaşılıyor. 5 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan 134. bölümde haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu oynanacak. 7 yarışmacıdan biri bireysel dokunulmazlığı kazanacak. Dokunulmazlık kolyesini takan isim konseyde haftanın 3. eleme adayını belirleyecek. Performansı en düşük yarışmacı ise 4. aday olarak eleme potasına girecek. Peki, Survivor 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? TV8 ile 5 Haziran 2024 Survivor All Star bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi yarışmacı? İşte haftanın eleme adayları…