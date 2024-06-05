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Haberler Yaşam Survivor eleme adayları || TV8 ile 5 Haziran 2024 Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 11:46

Survivor eleme adayları || TV8 ile 5 Haziran 2024 Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2024 yarışmasında son döneme girildi. Finale doğru adım adım yaklaşılıyor. 5 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan 134. bölümde haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu oynanacak. 7 yarışmacıdan biri bireysel dokunulmazlığı kazanacak. Dokunulmazlık kolyesini takan isim konseyde haftanın 3. eleme adayını belirleyecek. Performansı en düşük yarışmacı ise 4. aday olarak eleme potasına girecek. Peki, Survivor 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? TV8 ile 5 Haziran 2024 Survivor All Star bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi yarışmacı? İşte haftanın eleme adayları…

Survivor eleme adayları || TV8 ile 5 Haziran 2024 Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?

Survivor eleme adayı 3. ve 4. isim için araştırılıyor. Büyük final öncesi son düzlüğe giren Survivor All Star'da haftanın eleme adayları merak ediliyor. 5 Haziran tarihli 134. Bölümde haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu oynanacak. 7 yarışmacının kıran kırana mücadele ettiği zorlu parkurda galip gelen isim bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak ve konseyde bir yarışmacıyı eleme potasına gönderecek. Haftanın en düşük performansına sahip olan yarışmacısı ise 4. aday olacak. Peki, Survivor 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? TV8 ile 5 Haziran 2024 Survivor All Star bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, haftanın eleme adayları ve düello eşleşmeleri!

Survivor eleme adayları || TV8 ile 5 Haziran 2024 Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR SON DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor haftanın 3. ve 4. eleme adayı ile son dokunulmazlık oyununu kazanan takım ile ilgili tüm detaylar şöyle;

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Survivor eleme adayları || TV8 ile 5 Haziran 2024 Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 5 Haziran 2024 Çarşamba akşamı 134. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Büyük finale adım adım yaklaşılan yarışmanın yeni bölümünde yarışmacılar, haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geliyor.

Survivor eleme adayları || TV8 ile 5 Haziran 2024 Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 3. VE SON DOKUNULMAZLIK KOLYESİNİ KİM KAZANDI, HANGİ YARIŞMACI?

Survivor 3. ve son dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim açıklandığında haberimize eklenecektir.

Survivor eleme adayları || TV8 ile 5 Haziran 2024 Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ALL STAR 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık mücadelesinin ardından yarışmacılar ada konseyinde bir araya gelecek. Haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları belirlenecek.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim, bir eleme adayı belirleyecek. Haftanın en düşük parkur performansına sahip olan yarışmacı Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. Bu isim de son aday olacak.

Survivor 3. ve 4. eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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