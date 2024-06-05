Survivor eleme adayları || TV8 ile 5 Haziran 2024 Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?

Survivor eleme adayı 3. ve 4. isim için araştırılıyor. Büyük final öncesi son düzlüğe giren Survivor All Star'da haftanın eleme adayları merak ediliyor. 5 Haziran tarihli 134. Bölümde haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu oynanacak. 7 yarışmacının kıran kırana mücadele ettiği zorlu parkurda galip gelen isim bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak ve konseyde bir yarışmacıyı eleme potasına gönderecek. Haftanın en düşük performansına sahip olan yarışmacısı ise 4. aday olacak. Peki, Survivor 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? TV8 ile 5 Haziran 2024 Survivor All Star bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, haftanın eleme adayları ve düello eşleşmeleri!