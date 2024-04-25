SURVİVOR ACİL DURUM KONSEYİ | Survivor’da takımlar değişiyor mu, mavi takıma hangi yarışmacı geçecek?

Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Damla Can ve Merve Aydın'ın potaya girdiği Survivor'da elenen isim geçtiğimiz gün belli oldu. Düello oyununda kötü bir performans sergileyen Berna, yarışmaya veda etti. Dün akşam ki vedadan sonra Survivor'da iki takımın arasındaki sayı eşitsizliğinden dolayı Acun Ilıcalı Acil Duurm Konseyi gerçekleştirdi. Takımlarda değişim olacağı açıklandıktan sonra detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor'da takımlar değişiyor mu, mavi takıma hangi yarışmacı geçecek?