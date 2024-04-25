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Haberler Yaşam SURVİVOR ACİL DURUM KONSEYİ | Survivor'da takımlar değişiyor mu, mavi takıma hangi yarışmacı geçecek?
Giriş Tarihi: 25.04.2024 19:04 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 19:04

SURVİVOR ACİL DURUM KONSEYİ | Survivor'da takımlar değişiyor mu, mavi takıma hangi yarışmacı geçecek?

Survivor All Star'da geçtiğimiz akşam eleme gerçekleşti. Mavi takımdan Berna'nın elenmesiyle Mavi takım 6 kişi kaldı. Yeni bölümde acil durum konseyi gerçekleştiren Acun Ilıcalı, Mavi takımdan bir kişinin daha eksilmesiyle takımlar arasındaki sayı farkına dikkat çekti. Acun Ilıcalı, Kırmızı takımdan Mavi takıma bir yarışmacının geçeceğini duyurmasının üzerine "Survivor'da takımlar değişiyor mu, mavi takıma hangi yarışmacı geçecek?" soruları sorulmaya başladı. Yeni bölümde yaşanacak takım değişikliği için izleyiciler heyecanla beklemeye başladı. Peki, Survivor'da takımlar değişiyor mu, mavi takıma hangi yarışmacı geçecek? İşte Survivor Acil durum konseyine dair detaylar

SURVİVOR ACİL DURUM KONSEYİ | Survivor’da takımlar değişiyor mu, mavi takıma hangi yarışmacı geçecek?

Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Damla Can ve Merve Aydın'ın potaya girdiği Survivor'da elenen isim geçtiğimiz gün belli oldu. Düello oyununda kötü bir performans sergileyen Berna, yarışmaya veda etti. Dün akşam ki vedadan sonra Survivor'da iki takımın arasındaki sayı eşitsizliğinden dolayı Acun Ilıcalı Acil Duurm Konseyi gerçekleştirdi. Takımlarda değişim olacağı açıklandıktan sonra detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor'da takımlar değişiyor mu, mavi takıma hangi yarışmacı geçecek?

SURVİVOR ACİL DURUM KONSEYİ | Survivor’da takımlar değişiyor mu, mavi takıma hangi yarışmacı geçecek?

SURVİVOR'DA TAKIMLAR DEĞİŞİYOR MU?

Survivor All Star 2024'te son iki haftadır Mavi takımdan önce Yaman'ın daha sonra Berna'nın elenmesi üzerine dengeler değişti. Kırmızı takımın sayıca üstünlüğüyle iki takım arasındaki dengeyi bozdu. Acun Ilıcalı mavi takıma bir yarışmacının gececiğini açıkladı. Mavi takıma geçen yarışmacı henüz belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

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SURVİVOR ACİL DURUM KONSEYİ | Survivor’da takımlar değişiyor mu, mavi takıma hangi yarışmacı geçecek?

MAVİ TAKIMA HANGİ YARIŞMACI GEÇECEK?

Acun Ilıcalı 96. bölümde bir acil durum konseyi gerçekleştirdi. Bu konseyle Kırmızı takımdan bir yarışmacı Mavi takıma dahil olacak. Mavi takıma geçecek yarışmacı henüz belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

SURVİVOR ACİL DURUM KONSEYİ | Survivor’da takımlar değişiyor mu, mavi takıma hangi yarışmacı geçecek?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bu akşam Damla, Aleyna, Berna ve Merve eleme düellosuna çıktı.

Aleyna Damla düellosunda kazanan Damla, Merve Berna düellosunda kazanan Merve oldu. Final düellosu Berna ve Aleyna arasında gerçekleşti.

Berna ve Aleyna düellosunda elenen isim BERNA oldu.

SURVİVOR ACİL DURUM KONSEYİ | Survivor’da takımlar değişiyor mu, mavi takıma hangi yarışmacı geçecek?

MAVİ TAKIM

  • Ogeday
  • Furkan Kızılay
  • Yasin
  • Batuhan
  • Seda
  • Damla Can
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