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SURVİVOR ACİL DURUM KONSEYİ | Survivor'da takımlar değişiyor mu, mavi takıma hangi yarışmacı geçecek?
Giriş Tarihi: 25.04.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
19:04
SURVİVOR ACİL DURUM KONSEYİ | Survivor'da takımlar değişiyor mu, mavi takıma hangi yarışmacı geçecek?
Survivor All Star'da geçtiğimiz akşam eleme gerçekleşti. Mavi takımdan Berna'nın elenmesiyle Mavi takım 6 kişi kaldı. Yeni bölümde acil durum konseyi gerçekleştiren Acun Ilıcalı, Mavi takımdan bir kişinin daha eksilmesiyle takımlar arasındaki sayı farkına dikkat çekti. Acun Ilıcalı, Kırmızı takımdan Mavi takıma bir yarışmacının geçeceğini duyurmasının üzerine "Survivor'da takımlar değişiyor mu, mavi takıma hangi yarışmacı geçecek?" soruları sorulmaya başladı. Yeni bölümde yaşanacak takım değişikliği için izleyiciler heyecanla beklemeye başladı. Peki, Survivor'da takımlar değişiyor mu, mavi takıma hangi yarışmacı geçecek? İşte Survivor Acil durum konseyine dair detaylar