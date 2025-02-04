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Survivor Ayşe neden yok? Ayşe Survivor'dan ayrıldı mı, gözüne ne oldu, sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi
Giriş Tarihi: 04.02.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
21:54
Survivor Ayşe neden yok? Ayşe Survivor'dan ayrıldı mı, gözüne ne oldu, sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi
Survivor All Star 2025'in dikkat çeken isimlerinden Ayşe Yüksel'in son bölümlerde ekranda görünmemesi, izleyiciler arasında merak uyandırdı. Başarılı performansıyla adından söz ettiren yarışmacının, geçtiğimiz gün Yetenek Sizsiniz özel etkinliğinde ve son bölümde yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Peki, Survivor Ayşe neden yok, ayrıldı mı? Survivor Ayşe gözüne ne oldu, sağlık durumu nasıl?