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Haberler Yaşam Survivor Ayşe neden yok? Ayşe Survivor'dan ayrıldı mı, gözüne ne oldu, sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi
Giriş Tarihi: 04.02.2025 21:54 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 21:54

Survivor Ayşe neden yok? Ayşe Survivor'dan ayrıldı mı, gözüne ne oldu, sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi

Survivor All Star 2025'in dikkat çeken isimlerinden Ayşe Yüksel'in son bölümlerde ekranda görünmemesi, izleyiciler arasında merak uyandırdı. Başarılı performansıyla adından söz ettiren yarışmacının, geçtiğimiz gün Yetenek Sizsiniz özel etkinliğinde ve son bölümde yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Peki, Survivor Ayşe neden yok, ayrıldı mı? Survivor Ayşe gözüne ne oldu, sağlık durumu nasıl?

Survivor Ayşe neden yok? Ayşe Survivor’dan ayrıldı mı, gözüne ne oldu, sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi

Survivor 2025'te mücadele eden Ayşe Yüksel'in son bölümlerde ekranda görünmemesi izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Adada yemek hazırlarken yaşadığı talihsiz bir kazayla gözüne kızgın yağ sıçraması sonucu sağlık sorunu yaşayan yarışmacı bir süredir ekranlarda gözükmüyor. Peki; Survivor Ayşe neden yok, ayrıldı mı?

Survivor Ayşe neden yok? Ayşe Survivor’dan ayrıldı mı, gözüne ne oldu, sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi

Edinilen bilgilere göre, yemek hazırlarken sıcak yağ sıçraması sonucu gözü zarar gören Ayşe Yüksel, sağlık ekipleri tarafından hızla müdahale edilerek tedavi altına alındı.

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Survivor Ayşe neden yok? Ayşe Survivor’dan ayrıldı mı, gözüne ne oldu, sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi

Bu üzücü olayın ardından Ayşe Yüksel'in Survivor'daki geleceği merak konusu oldu. Yarışmaya devam edip edemeyeceği konusunda henüz net bir açıklama yapılmazken, sunucular Murat Ceylan ve Hakan Hatipoğlu, tedavi sürecinin yakından takip edildiğini belirtti.

Survivor Ayşe neden yok? Ayşe Survivor’dan ayrıldı mı, gözüne ne oldu, sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi

MURAT CEYLAN AÇIKLAMA YAPTI
Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan, konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Ceylan, Ayşe'nin sağlık durumunun yakından takip edildiğini ve doktorların detaylı incelemelerinin ardından yarışmaya devam edip edemeyeceğine karar verileceğini belirtti.

Survivor Ayşe neden yok? Ayşe Survivor’dan ayrıldı mı, gözüne ne oldu, sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi

Ayrıca, yarışmacının tedavi sürecinin iyi ilerlediğini ve ekibin onun sağlığını ön planda tuttuğunu vurguladı.

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