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Survivor bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Survivor All Star 2025 hangi günler yayınlanıyor?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
16:41
Survivor bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Survivor All Star 2025 hangi günler yayınlanıyor?
Survivor'da geçtiğimi hafta adada hayatta kalma mücadelesi başladı. Hafta içi her gün ekrana gelen yarışma programının bu akşam olup olmayacağı izleyenler tarafından merak edildi. All Star ve gönüllüler ekibinin kıyasıya mücadele ettiği programda en son elenen isim Barış Murat Yağcı olmuştu. Peki, Survivor All Star 2025 yeni bölüm ne zaman?