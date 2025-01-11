Survivor bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Survivor All Star 2025 hangi günler yayınlanıyor?

Survivor var mı, yok mu, neden yok soruları gündemde. Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan program tüm hafta yayında kalmıştı. Son olarak bir eleme gecesinin yaşandığı yarışma programında gözler yeni bölüme çevrildi. Peki, Survivor var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte, yanıtı!