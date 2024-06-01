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Survivor bu akşam var mı yok mu, neden yok? Survivor All Star yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 1 Haziran 2024 TV8 yayın akışı
Giriş Tarihi: 01.06.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
18:49
Survivor bu akşam var mı yok mu, neden yok? Survivor All Star yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 1 Haziran 2024 TV8 yayın akışı
TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. 8 yarışmacının kalmasıyla birlikte bireysel mücadelelerin başladığı yarışma büyük finale gün sayıyor. Sevilen yarışmanın 131. bölümünde eleme gecesi yaşanacaktı. Ancak yapım 1 Haziran 2024 TV8 yayın akışı listesinden kaldırıldı. Bu noktada Survivor All Star 2024 neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı soruları gündeme geldi. İzleyiciler 1 Haziran TV8 yayın akışı Cumartesi listesini yakın takibe aldı. Peki, Survivor bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?