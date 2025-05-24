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Haberler Yaşam SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 24 Mayıs Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 24.05.2025 21:07 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 21:08

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 24 Mayıs Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da finale sayılı gün kaldı. Geride kalan eleme gecesinin ardından haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için heyecan dorukta. Survivor'da dün gerçekleşen elemede adaya veda eden isim Dilşah olmuştu. Şimdi ise yeni bir eleme adayı bu akşam gerçekleşecek oyun sonrasında netleşecek. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 24 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? İşte, detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 24 Mayıs Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da heyecan dorukta! Tüm hafta boyunca gerçekleşecek dokunulmazlık oyunlarının ilki bugün gerçekleşiyor. Oyun sonunda kaybeden takım bir eleme adayı belirleyecek ve tüm haftanın sonunda eleme adayları düelloda adada kalma mücadelesi verecek. Peki, 24 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 24 Mayıs Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 24 Mayıs Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 24 Mayıs Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor eleme düellosu finaline Dilşah-Ayşe mücadelesi damga vurdu. Zorlu mücadeleyi 5-0 skorla Ayşe kazandı. Bu sonuca göre, Dilşah Survivor'da adaya veda ederek elenen yarışmacı oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 24 Mayıs Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu?