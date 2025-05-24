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SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 24 Mayıs Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 24.05.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
21:08
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 24 Mayıs Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu?
Survivor'da finale sayılı gün kaldı. Geride kalan eleme gecesinin ardından haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için heyecan dorukta. Survivor'da dün gerçekleşen elemede adaya veda eden isim Dilşah olmuştu. Şimdi ise yeni bir eleme adayı bu akşam gerçekleşecek oyun sonrasında netleşecek. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 24 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? İşte, detaylar...