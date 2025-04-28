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Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 28 Nisan Survivor'da heyecan devam ediyor!
Giriş Tarihi: 28.04.2025 21:13 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 21:13

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 28 Nisan Survivor'da heyecan devam ediyor!

Survivor 2025'te All Star ve Gönüllüler takımları, haftanın dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele sergiledi. Zorlu parkurda nefes kesen anlara sahne olan yarışta iki takım da galibiyet için tüm güçlerini ortaya koymaya devam ediyor. Peki, haftanın kritik dokunulmazlık oyununda ipi göğüsleyen taraf kim oldu? 28 Nisan Pazartesi günü Survivor'da yaşananlar ve dokunulmazlık oyununun kazananı haberimizde…

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 28 Nisan Survivor’da heyecan devam ediyor!

Survivor'da, All Star ve Gönüllüler takımları arasındaki mücadele hız kesmeden devam ediyor. Efsaneleşmiş yarışmacıların yer aldığı 2025 sezonunda, 28 Nisan Pazartesi günü kritik bir dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Peki, Survivor 28 Nisan 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte merakla beklenen detaylar...

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 28 Nisan Survivor’da heyecan devam ediyor!

28 NİSAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 28 Nisan Survivor’da heyecan devam ediyor!

2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci eleme adayı belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 28 Nisan Survivor’da heyecan devam ediyor!

ELEME POTASI

1. Yusuf

2.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 28 Nisan Survivor’da heyecan devam ediyor!