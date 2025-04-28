Haberler
Yaşam
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 28 Nisan Survivor'da heyecan devam ediyor!
Giriş Tarihi: 28.04.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
21:13
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 28 Nisan Survivor'da heyecan devam ediyor!
Survivor 2025'te All Star ve Gönüllüler takımları, haftanın dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele sergiledi. Zorlu parkurda nefes kesen anlara sahne olan yarışta iki takım da galibiyet için tüm güçlerini ortaya koymaya devam ediyor. Peki, haftanın kritik dokunulmazlık oyununda ipi göğüsleyen taraf kim oldu? 28 Nisan Pazartesi günü Survivor'da yaşananlar ve dokunulmazlık oyununun kazananı haberimizde…