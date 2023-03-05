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Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 5 Mart 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 05.03.2023 22:14 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 22:14

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 5 Mart 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023 yarışmasının 5 Mart 2023 Pazar günü TV8 ekranlarına gelen son bölümünde kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesine sahne oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının kıran kırana mücadelesinde en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takım kritik ada konseyinde eleme adayı çıkardı. Survivor son bölüme ilişkin detayları öğrenmek isteyenler son dakika Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor. TV8 ile Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimlere ilişkin detaylar.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 5 Mart 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında 5 Mart 2023 Pazar günü yayınlanan uzun soluklu yarışma Survivor 2023 son bölümde haftanın 3. kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Dominik Cumhuriyeti'nde oynanan zorlu oyunda takımca başarılı performansa imza atan takım dokunulmazlık zırhını alırken kaybeden takımdan ada konseyindeki oylamada en fazla oyu alan isim eleme potasına gönderildi. Survivor son bölüm detaylarını merak edenler ise son dakika Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim detayları şöyle;

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 5 Mart 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

5 Mart 2023 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda dokunulmazlık zırhı için ter döktü.

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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 5 Mart 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor son bölümde kadın ve erkek yarışmacılar kendi aralarında takım oyunu mücadelesi verdi.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 5 Mart 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

Dokunulmazlık oyununda kadın yarışmacılar zorlu takım oyununda kozlarını paylaştı ve gönüllüler takımı kazanan taraf oldu. Oyunun sona ermesiyle, erkek yarışmacılar parkura çıkarak takımlarına kazandırmak için mücadele verdi.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 5 Mart 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

Kritik dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacıların da mücadelesini tamamlaması sonrasında kazanan takım belli oldu.

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