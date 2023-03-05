Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 5 Mart 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

Giriş Tarihi: 05.03.2023 22:14 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 22:14

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 5 Mart 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023 yarışmasının 5 Mart 2023 Pazar günü TV8 ekranlarına gelen son bölümünde kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesine sahne oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının kıran kırana mücadelesinde en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takım kritik ada konseyinde eleme adayı çıkardı. Survivor son bölüme ilişkin detayları öğrenmek isteyenler son dakika Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor. TV8 ile Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimlere ilişkin detaylar.