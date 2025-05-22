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Giriş Tarihi: 22.05.2025 21:44 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 21:44

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 22 MAYIS 2025 | Survivor'da dokunulmazlığı kim aldı, 3, eleme adayı kim oldu?

Survivor'da yeni haftada üçüncü dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor. Kırmızı ve mavi takım oyuncuları eleme potasında yer almamak için kıyasıya bir yarış içinde. Kaybeden takımdan bir isim düelloya katılacak olan isim olacak. Peki, 22 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim aldı, 3, eleme adayı kim oldu? İşe, detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 22 MAYIS 2025 | Survivor’da dokunulmazlığı kim aldı, 3, eleme adayı kim oldu?

Survivor'da yeni hafta kıyasıya yarışlarla başladı. Haftanın iki dokunulmazlık oyunu geride kalırken, gözler 3. dokunulmazlık oyununa çevrildi. Kaybeden takımdan bir isim eleme potasına giderken, hem de düelloda yarışacak. Peki, Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 22 MAYIS 2025 | Survivor’da dokunulmazlığı kim aldı, 3, eleme adayı kim oldu?

22 MAYIS SURVİVOR' DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlığı alan takım henüz belli olmadı.

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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 22 MAYIS 2025 | Survivor’da dokunulmazlığı kim aldı, 3, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Survivor'da Meryem haftanın ilk eleme adayı oldu. Haftanın 2. eleme adayı ise Sevgi oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 22 MAYIS 2025 | Survivor’da dokunulmazlığı kim aldı, 3, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen son yarışmacı İsmail oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 22 MAYIS 2025 | Survivor’da dokunulmazlığı kim aldı, 3, eleme adayı kim oldu?