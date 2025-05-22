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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 22 MAYIS 2025 | Survivor'da dokunulmazlığı kim aldı, 3, eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
21:44
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 22 MAYIS 2025 | Survivor'da dokunulmazlığı kim aldı, 3, eleme adayı kim oldu?
Survivor'da yeni haftada üçüncü dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor. Kırmızı ve mavi takım oyuncuları eleme potasında yer almamak için kıyasıya bir yarış içinde. Kaybeden takımdan bir isim düelloya katılacak olan isim olacak. Peki, 22 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim aldı, 3, eleme adayı kim oldu? İşe, detaylar...