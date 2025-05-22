SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 22 MAYIS 2025 | Survivor’da dokunulmazlığı kim aldı, 3, eleme adayı kim oldu?

Survivor'da yeni hafta kıyasıya yarışlarla başladı. Haftanın iki dokunulmazlık oyunu geride kalırken, gözler 3. dokunulmazlık oyununa çevrildi. Kaybeden takımdan bir isim eleme potasına giderken, hem de düelloda yarışacak. Peki, Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?