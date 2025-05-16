Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

16 Mayıs Cuma akşamı Survivor All Star'da büyük heyecan yaşanıyor. Yarışmanın yeni formatında karma eşleşmelerle rakiplerini belirleyen yarışmacılar, zorlu dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geliyor. All Star ile Gönüllüler takımı arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı bu kritik oyunun kaybedeni, ada konseyinde ilk eleme adayını açıklayacak. Peki; Survivor kim kazandı, dokunulmazlık oyunu hangi takım aldı? İşte, 16 Mayıs Survivor eleme adayı hakkında detaylar.