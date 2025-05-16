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Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 16.05.2025 20:12 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 20:12

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da 16 Mayıs Cuma akşamı heyecan dolu dokunulmazlık oyunu ekrana geliyor. Yeni dönemde karma eşleşmelerle rakiplerini seçen yarışmacılar, büyük mücadeleye hazırlanıyor. All Star ve Gönüllüler takımı arasında dokunulmazlığı kaybeden ekip, ada konseyinde ilk eleme adayını belirleyecek.Peki, TV8 ile 16 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

16 Mayıs Cuma akşamı Survivor All Star'da büyük heyecan yaşanıyor. Yarışmanın yeni formatında karma eşleşmelerle rakiplerini belirleyen yarışmacılar, zorlu dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geliyor. All Star ile Gönüllüler takımı arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı bu kritik oyunun kaybedeni, ada konseyinde ilk eleme adayını açıklayacak. Peki; Survivor kim kazandı, dokunulmazlık oyunu hangi takım aldı? İşte, 16 Mayıs Survivor eleme adayı hakkında detaylar.

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen isim Çılgın Sedat oldu.

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?