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Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 16.05.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
20:12
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da 16 Mayıs Cuma akşamı heyecan dolu dokunulmazlık oyunu ekrana geliyor. Yeni dönemde karma eşleşmelerle rakiplerini seçen yarışmacılar, büyük mücadeleye hazırlanıyor. All Star ve Gönüllüler takımı arasında dokunulmazlığı kaybeden ekip, ada konseyinde ilk eleme adayını belirleyecek.Peki, TV8 ile 16 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?