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Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Eleme potası belli oluyor! 12 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
20:19
Survivor'da haftanın yeni dokunulmazlık mücadelesi izleyicileri ekran başına kilitliyor! 12 Mart'ta yarışmacılar zorlu parkurda galibiyet için ter dökerken, eleme potasına gidecek isim de konseyde belli olacak. Peki, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazand? Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...