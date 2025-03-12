Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Eleme potası belli oluyor! 12 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'da eleme haftası devam ederken, 12 Mart tarihli dokunulmazlık oyunu büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Takımlar bir kez daha adada kalabilmek için mücadele ederken, kaybeden taraf bir yarışmacıyı potaya gönderecek. Peki, dokunulmazlığı kazanan takım hangisi oldu? İşte, 12 Mart Survivor gelişmeleri...