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Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Eleme potası belli oluyor! 12 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 20:19 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 20:19

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Eleme potası belli oluyor! 12 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'da haftanın yeni dokunulmazlık mücadelesi izleyicileri ekran başına kilitliyor! 12 Mart'ta yarışmacılar zorlu parkurda galibiyet için ter dökerken, eleme potasına gidecek isim de konseyde belli olacak. Peki, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazand? Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Eleme potası belli oluyor! 12 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'da eleme haftası devam ederken, 12 Mart tarihli dokunulmazlık oyunu büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Takımlar bir kez daha adada kalabilmek için mücadele ederken, kaybeden taraf bir yarışmacıyı potaya gönderecek. Peki, dokunulmazlığı kazanan takım hangisi oldu? İşte, 12 Mart Survivor gelişmeleri...

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Eleme potası belli oluyor! 12 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Eleme potası belli oluyor! 12 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Eleme potası belli oluyor! 12 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

  • Elif
  • Asena
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Eleme potası belli oluyor! 12 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Efecan ve Batuhan arasında gerçekleştirilecek eleme düellosu sonucunda adaya veda eden isim Efecan oldu.