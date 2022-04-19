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Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, haftanın son eleme adayı belli oldu! 18 Nisan Survivor’da son dokunulmazlığı hangi takım aldı?
Giriş Tarihi: 19.04.2022 00:01 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 00:01

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, haftanın son eleme adayı belli oldu! 18 Nisan Survivor’da son dokunulmazlığı hangi takım aldı?

Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla sürerken, zorlu şartlar altında kıran kırana mücadele eden iki takım için nefesler tutuldu. Yarışmanın sevenleri, Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yaşanan mücadelenin sonucunu Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, son eleme adayı kim oldu sorusuyla inceliyor. Haftanın ilk üç dokunulmazlığını Ünlüler takımı kazanırken, Gönüllüler Evrim, Ayşe ve Nisa'yı eleme adayı olarak Yokluk Adası'na gönderdi. Peki Survivor'da haftanın son dokunulmazlığını hangi takım kazandı? İşte zorlu mücadele sonrası günün galibi olan takım!

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, haftanın son eleme adayı belli oldu! 18 Nisan Survivor’da son dokunulmazlığı hangi takım aldı?

Survivor 2022 All Star'da haftanın son dokunulmazlığı için nefesler tutuldu! Bu hafta üç defa dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı, mağlubiyet zincirini kırmak için kıyasıya mücadele etti. İki takımın kıran kıran mücadelesinin sonucu Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, son eleme adayı kim oldu sorusuyla inceleniyor. 18 Nisan Survivor'da son dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte, günün galip gelen takımı ile haftanın son eleme adayı!

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, haftanın son eleme adayı belli oldu! 18 Nisan Survivor’da son dokunulmazlığı hangi takım aldı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 4. dokunulmazlık oyunu galibi belli oldu.

Survivor All Star'da haftanın son dokunulmazlığı gerçekleşti! Ünlüler ilk 3 oyunu kazanarak, son haftalardaki kötü gidişatı bozdu. Gönüllüler ise bu zamana kadar aldıkları en ağır yenilgileri peş peşe aldı.

18 Nisan Pazartesi günü düzenlenen dokunulmazlık oyununda kadınlar mücadelesini 8-3 ünlüler kazanırken erkeklerde de gönüllüler oyunu aldı. En iyilerde 2-1 ünlüler önde gidiyorken son sayıyı da kazanan ünlüler dokunulmaz oldu. Oyunu kazanan takımı kumpir ve waffle yeme şansını elde etti.

18 NİSAN SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2022 All Star'da üç eleme adayı gönüllülerde çıktı. Gitme adayları şöyle: Evrim, Ayşe ve Nisa. dördüncü aday ise Yağmur oldu. Gönüllülerde Hikmet ve Sude dokunulmaz oldu.

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Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, haftanın son eleme adayı belli oldu! 18 Nisan Survivor’da son dokunulmazlığı hangi takım aldı?

17 NİSAN SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kıran kırana rekabetin ön planda olduğu Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı, haftanın kritik üçüncü dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Oyun sonunda kazanan büyük bir ödülün de sahibi oluyor.

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, haftanın son eleme adayı belli oldu! 18 Nisan Survivor’da son dokunulmazlığı hangi takım aldı?

Mücadelede kadınlar yarışını 8-3 ünlüler kazandı. Erkekler yarışında ise iki takım 7-7 beraberliğe kadar geldi. Batuhan'ın sayısı ile kazanan ünlüler takımı oldu.

Klasik araçlarla lüks bir villaya gittiler ve her bir yarışmacı karaoke yaptı. Ardından yarışmacılar muhteşem bir sofrada bir araya geldi. Birbirinden renkli kostümleri giyen yarışmacılar, Michael Jackson konseptli partide stres attı.

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, haftanın son eleme adayı belli oldu! 18 Nisan Survivor’da son dokunulmazlığı hangi takım aldı?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI (17 NİSAN 2022)

İki dokunulmazlık yarışını kaybeden gönüllüler takımı Evrim ve Ayşe'yi potaya, Yokluk Adasına gönderdi. Üçüncü eleme adayı da Nisa oldu.

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