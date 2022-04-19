SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 4. dokunulmazlık oyunu galibi belli oldu.

Survivor All Star'da haftanın son dokunulmazlığı gerçekleşti! Ünlüler ilk 3 oyunu kazanarak, son haftalardaki kötü gidişatı bozdu. Gönüllüler ise bu zamana kadar aldıkları en ağır yenilgileri peş peşe aldı.

18 Nisan Pazartesi günü düzenlenen dokunulmazlık oyununda kadınlar mücadelesini 8-3 ünlüler kazanırken erkeklerde de gönüllüler oyunu aldı. En iyilerde 2-1 ünlüler önde gidiyorken son sayıyı da kazanan ünlüler dokunulmaz oldu. Oyunu kazanan takımı kumpir ve waffle yeme şansını elde etti.

18 NİSAN SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2022 All Star'da üç eleme adayı gönüllülerde çıktı. Gitme adayları şöyle: Evrim, Ayşe ve Nisa. dördüncü aday ise Yağmur oldu. Gönüllülerde Hikmet ve Sude dokunulmaz oldu.