Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla sürerken, zorlu şartlar altında kıran kırana mücadele eden iki takım için nefesler tutuldu. Yarışmanın sevenleri, Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yaşanan mücadelenin sonucunu Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, son eleme adayı kim oldu sorusuyla inceliyor. Haftanın ilk üç dokunulmazlığını Ünlüler takımı kazanırken, Gönüllüler Evrim, Ayşe ve Nisa'yı eleme adayı olarak Yokluk Adası'na gönderdi. Peki Survivor'da haftanın son dokunulmazlığını hangi takım kazandı? İşte zorlu mücadele sonrası günün galibi olan takım!