Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Şubat Survivor Türkiye eleme adayı kim oldu?

Survivor'ın yeni bölümünde heyecan dorukta! Pınar ve Sema arasındaki gerilim tırmanırken, dokunulmazlık oyunu kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Gecenin sonunda bir yarışmacı eleme potasına giderken, dokunulmazlığı kazanan isim ise merak konusu. Peki, 14 Şubat 2025 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yaşanan çarpıcı gelişmeler...