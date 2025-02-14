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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Şubat Survivor Türkiye eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 14.02.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
21:52
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Şubat Survivor Türkiye eleme adayı kim oldu?
Survivor'un yeni bölümünde Gönüllüler ve All Star takımları dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Mücadele sırasında Pınar ve Sema arasında tansiyon yükseldi ve gergin anlar yaşandı. Peki, 14 Şubat Cuma günü dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'daki son gelişmeler…