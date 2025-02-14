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Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Şubat Survivor Türkiye eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 14.02.2025 21:52 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 21:52

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Şubat Survivor Türkiye eleme adayı kim oldu?

Survivor'un yeni bölümünde Gönüllüler ve All Star takımları dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Mücadele sırasında Pınar ve Sema arasında tansiyon yükseldi ve gergin anlar yaşandı. Peki, 14 Şubat Cuma günü dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'daki son gelişmeler…

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Şubat Survivor Türkiye eleme adayı kim oldu?

Survivor'ın yeni bölümünde heyecan dorukta! Pınar ve Sema arasındaki gerilim tırmanırken, dokunulmazlık oyunu kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Gecenin sonunda bir yarışmacı eleme potasına giderken, dokunulmazlığı kazanan isim ise merak konusu. Peki, 14 Şubat 2025 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yaşanan çarpıcı gelişmeler...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Şubat Survivor Türkiye eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Şubat Survivor Türkiye eleme adayı kim oldu?

HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da dokunulmazlık oyununun tamamlanmasının ardından kaybeden takım konseyde haftanın 4. eleme adayını belirleyecek. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Şubat Survivor Türkiye eleme adayı kim oldu?

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
1. Sevgi

2. Serenay

3. Sema

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Şubat Survivor Türkiye eleme adayı kim oldu?
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