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ZORLU YARIŞ! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 20 Ocak 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 20.01.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
22:06
ZORLU YARIŞ! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 20 Ocak 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonunda iddialı isim Kaan Kazgan'ın elenmesi ardından yeniden pota takip edilmeye başladı. Zorlu yarışın yeni sezonu tansiyonu yüksek başladı. Güç ve dayanıklılık isteyen yarışmada favoriler belirleniyor. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı gibi sorular takipçilerin gündemindeki yerini aldı. Peki; TV8 ile 20 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?