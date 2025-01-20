ZORLU YARIŞ! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 20 Ocak 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyunu ile takip ediliyor. Dokunulmazlığı kazanan takım kendini potadan kurtarırken ilk eleme adayı karşı takımdan seçiliyor. Eleme düellosu öncesi potada rekabet başlıyor. Peki, 20 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? İşte, detaylar...