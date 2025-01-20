Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ZORLU YARIŞ! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 20 Ocak 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 20.01.2025 22:06 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 22:06

ZORLU YARIŞ! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 20 Ocak 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonunda iddialı isim Kaan Kazgan'ın elenmesi ardından yeniden pota takip edilmeye başladı. Zorlu yarışın yeni sezonu tansiyonu yüksek başladı. Güç ve dayanıklılık isteyen yarışmada favoriler belirleniyor. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı gibi sorular takipçilerin gündemindeki yerini aldı. Peki; TV8 ile 20 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

ZORLU YARIŞ! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 20 Ocak 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyunu ile takip ediliyor. Dokunulmazlığı kazanan takım kendini potadan kurtarırken ilk eleme adayı karşı takımdan seçiliyor. Eleme düellosu öncesi potada rekabet başlıyor. Peki, 20 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? İşte, detaylar...

ZORLU YARIŞ! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 20 Ocak 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA ELEME DÜELLOSU GERÇEKLEŞTİ!

Survivor'da geçtiğimiz gün gerçekleşen eleme düellosu ardından sona Melih ve Kaan kaldı. Düellonun kazanını Melih olurken Kaan Survivor hedefine veda etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ZORLU YARIŞ! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 20 Ocak 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk eleme adayını belirleyecek haftanın ilk dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı.

ZORLU YARIŞ! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 20 Ocak 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor ilk eleme adayı henüz belli olmadı.

ZORLU YARIŞ! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 20 Ocak 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?
SON DAKİKA