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Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 21 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 20:15 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 20:15

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 21 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

TV8 ile 21 Mayıs Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu yaşanıyor. Gönüllüler ve All Star ekibinin kıyasıya mücadele edeceği yarışta, gözler günün kazananı çevrildi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazanan gönüllüler olmuştu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 21 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 21 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununun galibi merak ediliyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda kazanan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden takım ise bir eleme adayı belirleyecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 21 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 21 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununun galibi henüz belli olmadı.

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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 21 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

21 MAYIS SURVİVOR ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Meryem oldu. Şimdi ise gözler 2. eleme adayına çevrildi. Yeni eleme adayı henüz belli olmadı.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 21 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

ELEME ADAYLARI

  • Meryem
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 21 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?