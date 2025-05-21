Survivor dokunulmazlık oyununun galibi merak ediliyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda kazanan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden takım ise bir eleme adayı belirleyecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 21 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...