Haberler
Yaşam
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 21 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
20:15
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 21 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?
TV8 ile 21 Mayıs Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu yaşanıyor. Gönüllüler ve All Star ekibinin kıyasıya mücadele edeceği yarışta, gözler günün kazananı çevrildi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazanan gönüllüler olmuştu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 21 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...