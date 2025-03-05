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Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 20:41 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 20:41

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'da heyecan, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. All Star ve Gönüllüler takımları, zorlu mücadeleye sahne olan bu oyunda karşı karşıya geldi. Oyun sonunda, kaybeden takım üyeleri arasından haftanın ikinci eleme adayı belirlenecek. Haftanın ilk eleme adayı kırmızı takım yarışmacısı Sedat Kapurtu olmuştu. Peki, 5 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın ikinci eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu, All Star ve Gönüllüler takımları arasında büyük bir mücadeleye sahne oldu. Her iki takım da yarışta üstünlük sağlamak için kıyasıya mücadele ederken, sonunda kazanan takım belli oldu. Kaybeden takımın üyeleri arasında ise, haftanın ikinci eleme adayı belirlendi. Haftanın ilk eleme adayı, kırmızı takımın yarışmacısı Sedat Kapurtu olmuştu. Peki, 5 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın ikinci eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Belli olduğunda habere eklenecektir.

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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın eleme ikinci adayı henüz belli olmadı. Belli olduğunda habere eklenecektir.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Sedat Kapurtu (All Star)

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ?
Eleme düellosunu kaybeden Senem adaya veda ederek, elenen son yarışmacı oldu.