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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
20:41
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da heyecan, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. All Star ve Gönüllüler takımları, zorlu mücadeleye sahne olan bu oyunda karşı karşıya geldi. Oyun sonunda, kaybeden takım üyeleri arasından haftanın ikinci eleme adayı belirlenecek. Haftanın ilk eleme adayı kırmızı takım yarışmacısı Sedat Kapurtu olmuştu. Peki, 5 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın ikinci eleme adayı kim oldu?