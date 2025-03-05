Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu, All Star ve Gönüllüler takımları arasında büyük bir mücadeleye sahne oldu. Her iki takım da yarışta üstünlük sağlamak için kıyasıya mücadele ederken, sonunda kazanan takım belli oldu. Kaybeden takımın üyeleri arasında ise, haftanın ikinci eleme adayı belirlendi. Haftanın ilk eleme adayı, kırmızı takımın yarışmacısı Sedat Kapurtu olmuştu. Peki, 5 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın ikinci eleme adayı kim oldu?