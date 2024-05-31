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Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 31 Mayıs 2024 Survivor All Star’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
22:43
Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 31 Mayıs 2024 Survivor All Star’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı?
Survivor All Star 2024 yarışmasında büyük finale doğru heyecanın dozu artıyor. 31 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan 130. bölümde haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu oynanıyor. 8 yarışmacının nefes kesen mücadelesi sonucu bireysel dokunulmazlığı kazanan isim belli olacak. Kolyeyi takan yarışmacı, konseyde haftanın 3. eleme adayını belirleyecek. Yarışmanın sıkı takipçileri Survivor eleme adayı kim oldu sorusunu gündeme taşıdı. Atakan ve Ogeday'ın bulunduğu eleme potasına gelecek isim bekleniyor. Peki, TV8 ile 31 Mayıs 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı? İşte haftanın 3. eleme adayı…