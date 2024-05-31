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Haberler Yaşam Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 31 Mayıs 2024 Survivor All Star’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 22:43 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 22:43

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 31 Mayıs 2024 Survivor All Star’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı?

Survivor All Star 2024 yarışmasında büyük finale doğru heyecanın dozu artıyor. 31 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan 130. bölümde haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu oynanıyor. 8 yarışmacının nefes kesen mücadelesi sonucu bireysel dokunulmazlığı kazanan isim belli olacak. Kolyeyi takan yarışmacı, konseyde haftanın 3. eleme adayını belirleyecek. Yarışmanın sıkı takipçileri Survivor eleme adayı kim oldu sorusunu gündeme taşıdı. Atakan ve Ogeday'ın bulunduğu eleme potasına gelecek isim bekleniyor. Peki, TV8 ile 31 Mayıs 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı? İşte haftanın 3. eleme adayı…

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 31 Mayıs 2024 Survivor All Star’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı?

Survivor eleme adayı 3. isim için araştırılmaya başlandı. TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star'da haftanın eleme adayları belli oluyor. 31 Mayıs tarihli 130. Bölümde haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu oynanıyor. 8 yarışmacının kıran kırana mücadele ettiği zorlu parkurda galip gelen isim bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak ve konseyde bir yarışmacıyı eleme potasına gönderecek. Haftanın üçüncü eleme adayı ardından düello adayları netlike kazanacak. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 31 Mayıs 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 31 Mayıs 2024 Survivor All Star’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ YARIŞMACI?

Survivor haftanın 3. eleme adayı ile son dokunulmazlık oyununu kazanan takım ile ilgili tüm detaylar şöyle;

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Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 31 Mayıs 2024 Survivor All Star’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 31 Mayıs 2024 Cuma akşamı 130. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Büyük finale adım adım yaklaşan yarışmanın yeni bölümünde yarışmacılar, haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 31 Mayıs 2024 Survivor All Star’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı?

SURVİVOR 3. VE SON DOKUNULMAZLIK KOLYESİNİ KİM KAZANDI, HANGİ YARIŞMACI?

Survivor All Star'da haftanın 3. ve son dokunulmazlık oyununu kazanan isim henüz belli olmadı.

Dokunulmazlık kolyesini kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 31 Mayıs 2024 Survivor All Star’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı?

SURVİVOR ALL STAR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık mücadelesinin ardından yarışmacılar ada konseyinde bir araya gelecek. Dokunulmaz olan isim, üçüncü eleme adayını belirledi.

Survivor All Star'da haftanın 3. eleme adayı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

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