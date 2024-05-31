Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 31 Mayıs 2024 Survivor All Star’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı?

Survivor eleme adayı 3. isim için araştırılmaya başlandı. TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star'da haftanın eleme adayları belli oluyor. 31 Mayıs tarihli 130. Bölümde haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu oynanıyor. 8 yarışmacının kıran kırana mücadele ettiği zorlu parkurda galip gelen isim bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak ve konseyde bir yarışmacıyı eleme potasına gönderecek. Haftanın üçüncü eleme adayı ardından düello adayları netlike kazanacak. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 31 Mayıs 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?