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Giriş Tarihi: 29.05.2024 23:09 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 23:09

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? TV8 ile 29 Mayıs 2024 Survivor'da dokunulmazlık sembolünü bakın kim kazandı!

Survivor All Star'da büyük finale kısa süre kalırken yeni dönem resmen başladı. Bireysellik sürecinde her yarışmacı kendinden sorumlu olacak. Yarışmanın son bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Nefes kesen mücadelelerin ardından dokunulmazlık sembolünü kazanan yarışmacı belli oldu. Dokunulmaz olan kişi konseyde potaya giden ilk ismi belirledi. Bu noktada ''Survivor eleme adayı kim oldu?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, TV8 ile 29 Mayıs 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı? İşte haftanın ilk eleme adayı...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? TV8 ile 29 Mayıs 2024 Survivor’da dokunulmazlık sembolünü bakın kim kazandı!

Survivor eleme adayı son dakika haberleri yeni dönem için takip ediliyor. Survivor All Star 2024 sezonunda adım adım büyük finale yaklaşılıyor. Yeni dönemde yarışmacılar dokunulmazlık oyunlarında takım sorumluluğu hissetmeden performanslarına odaklanabilecek. 29 Mayıs 2024 Çarşamba akşamı yayınlanan 128. Bölümde sezonun ilk bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Galip gelen kişi dokunulmazlık sembolünün sahibi oldu ve eleme potasına bir yarışmacı gönderdi. Böylece haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 29 Mayıs 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? TV8 ile 29 Mayıs 2024 Survivor’da dokunulmazlık sembolünü bakın kim kazandı!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ YARIŞMACI?

Survivor haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ve ilk eleme adayı olan isim ile ilgili tüm detaylar şöyle;

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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? TV8 ile 29 Mayıs 2024 Survivor’da dokunulmazlık sembolünü bakın kim kazandı!

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor All Star'da yeni dönem resmen başladı. Yarışmacılar bundan böyle dokunulmazlık oyunlarında takım sorumluluğu hissetmeden performanslarına odaklanabilecekler.

Survivor 2024 All Star, 29 Mayıs 2024 Çarşamba akşamı 128. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Murat Ceylan, yeni dönemin ilk dokunulmazlık oyunu öncesinde yarışmacılara açıklamalarda bulundu.

"Survivor'da artık bireysellik başladı. Her biriniz kendinizden sorumlusunuz. Performansınız sizi bu dönemde takım sorumluluğu hissetmeden finale götürecek" diyen Murat Ceylan, açıklamasına şöyle devam etti:

"En iyi süre en kötü süreyle eşleşecek. Sadece bugün aranızdan bir kişi dokunulmazlık sembolünü alıyor. Dokunulmaz olan kişi konseyde ilk adayı belirliyor"

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? TV8 ile 29 Mayıs 2024 Survivor’da dokunulmazlık sembolünü bakın kim kazandı!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜNÜ HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Büyük finale adım adım yaklaşan yarışmanın yeni bölümünde yarışmacılar, yeni dönemin ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

Dokunulmazlık oyununun kazananı Batuhan oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? TV8 ile 29 Mayıs 2024 Survivor’da dokunulmazlık sembolünü bakın kim kazandı!

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık mücadelesinin ardından yarışmacılar ada konseyinde bir araya geldi. Dokunulmaz olan Batuhan, ilk adayı belirledi.

Buna göre, Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Atakan oldu.

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