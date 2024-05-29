SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? TV8 ile 29 Mayıs 2024 Survivor’da dokunulmazlık sembolünü bakın kim kazandı!

Survivor eleme adayı son dakika haberleri yeni dönem için takip ediliyor. Survivor All Star 2024 sezonunda adım adım büyük finale yaklaşılıyor. Yeni dönemde yarışmacılar dokunulmazlık oyunlarında takım sorumluluğu hissetmeden performanslarına odaklanabilecek. 29 Mayıs 2024 Çarşamba akşamı yayınlanan 128. Bölümde sezonun ilk bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Galip gelen kişi dokunulmazlık sembolünün sahibi oldu ve eleme potasına bir yarışmacı gönderdi. Böylece haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 29 Mayıs 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı?