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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? TV8 ile 29 Mayıs 2024 Survivor'da dokunulmazlık sembolünü bakın kim kazandı!
Giriş Tarihi: 29.05.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
23:09
Survivor All Star'da büyük finale kısa süre kalırken yeni dönem resmen başladı. Bireysellik sürecinde her yarışmacı kendinden sorumlu olacak. Yarışmanın son bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Nefes kesen mücadelelerin ardından dokunulmazlık sembolünü kazanan yarışmacı belli oldu. Dokunulmaz olan kişi konseyde potaya giden ilk ismi belirledi. Bu noktada ''Survivor eleme adayı kim oldu?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, TV8 ile 29 Mayıs 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı? İşte haftanın ilk eleme adayı...