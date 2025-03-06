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Survivor eleme adayı kim oldu? TV8'de kritik eleme potası! 6 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
20:38
Survivor eleme adayı kim oldu? TV8'de kritik eleme potası! 6 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor 2025'in bu zorlu haftasında, dokunulmazlık oyunları kadar eleme potasında yer alan yarışmacıların kaderi de büyük bir merak konusu oldu. Her geçen gün daha da zorlaşan şartlar altında, Survivor'da kalabilmek için yarışmacılar arasındaki rekabet giderek kızışıyor. All Star ve Gönüllüler takımları haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesinda karşı karşıya geldi. Her iki takım da büyük bir azimle mücadele ederken, heyecan dolu anlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki, Survivor 6 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte yanıtı.