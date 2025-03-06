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Haberler Yaşam Survivor eleme adayı kim oldu? TV8'de kritik eleme potası! 6 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 20:38 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 20:38

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8'de kritik eleme potası! 6 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2025'in bu zorlu haftasında, dokunulmazlık oyunları kadar eleme potasında yer alan yarışmacıların kaderi de büyük bir merak konusu oldu. Her geçen gün daha da zorlaşan şartlar altında, Survivor'da kalabilmek için yarışmacılar arasındaki rekabet giderek kızışıyor. All Star ve Gönüllüler takımları haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesinda karşı karşıya geldi. Her iki takım da büyük bir azimle mücadele ederken, heyecan dolu anlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki, Survivor 6 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte yanıtı.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8’de kritik eleme potası! 6 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2025'te heyecan, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunuyla doruğa ulaştı. All Star ve Gönüllüler takımları, bu zorlu mücadelede birbirlerine karşı kıyasıya bir yarış sergiledi. Gönüllüler ve All Star takımları arasındaki bu çekişmeli oyun, adeta nefes kesen anlar yaşattı. Çekişmeli geçen dokunulmazlık oyununun ardından, kaybeden takım yarışmacıları arasından haftanın üçüncü eleme adayını belirlemek üzere konseye çıkacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8’de kritik eleme potası! 6 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Belli olduğunda habere eklenecektir.

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Survivor eleme adayı kim oldu? TV8’de kritik eleme potası! 6 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın üçüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Belli olduğunda habere eklenecektir.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8’de kritik eleme potası! 6 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Sedat Kapurtu (All Star)

Poyraz (Mavi Takım)

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8’de kritik eleme potası! 6 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR KİM ELENDİ?
Eleme düellosunu kaybeden Senem adaya veda ederek, elenen son yarışmacı oldu.