Survivor eleme adayı kim oldu? TV8’de kritik eleme potası! 6 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2025'te heyecan, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunuyla doruğa ulaştı. All Star ve Gönüllüler takımları, bu zorlu mücadelede birbirlerine karşı kıyasıya bir yarış sergiledi. Gönüllüler ve All Star takımları arasındaki bu çekişmeli oyun, adeta nefes kesen anlar yaşattı. Çekişmeli geçen dokunulmazlık oyununun ardından, kaybeden takım yarışmacıları arasından haftanın üçüncü eleme adayını belirlemek üzere konseye çıkacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?