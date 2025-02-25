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Haberler Yaşam Survivor eleme adayı potaya giriyor! TV8 ile 25 Şubat Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?
Giriş Tarihi: 25.02.2025 22:10 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 22:15

Survivor eleme adayı potaya giriyor! TV8 ile 25 Şubat Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?

3. eleme adayı potada yerini alıyor. Survivor 2025 All Star - Gönüllüler sezonunda tüm hızıyla devam ederken tansiyon yükseliyor. Almeda ve Doğuş arasında yaşanan gerginlik ada konseyine taşınıyor. Öte yandan çamur parkurundan çıkarak Survivor eleme adayı olmak istemeyenler tüm gücüyle mücadele ediyor. Peki; TV8 ile 25 Şubat Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı, potaya kim girdi? İşte, detaylar...

Survivor eleme adayı potaya giriyor! TV8 ile 25 Şubat Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?

Survivor eleme adayı kim oldu sorusu en çok merak edilenler arasında. Bu hafta kadın yarışmacılar arasından bir kişi hayallerine veda ediyor. İki kişinin potada yerini alması ardından 3. isim de mücadelede biletini alıyor. Peki; Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kırmızı takım mı mavi takım mı?

Survivor eleme adayı potaya giriyor! TV8 ile 25 Şubat Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 25 Şubat 2025 tarihli dokunulmazlık oyunu takip ediliyor. Oyunda kazanan henüz belli olmadı. Mücadelenin tarafları çamur dolu parkurda yarış veriyor.

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Survivor eleme adayı potaya giriyor! TV8 ile 25 Şubat Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ada konseyi ile ortaya çıkacak Survivor 3. eleme adayı henüz belirlenmedi.

Survivor eleme adayı potaya giriyor! TV8 ile 25 Şubat Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?

ALMEDA VE DOĞUŞ ARASINDA GERGİNLİK

Almeda ve Doğuş arasında yaşanan tartışma gergin dakikalara sahne oluyor. Adadan konseye taşınan tartışmayla birlikte Almeda, hep Doğuş'u yazdığını paylaşırken Doğuş da Almeda'nın tehditlerinden şikayet ediyor.

Survivor eleme adayı potaya giriyor! TV8 ile 25 Şubat Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

1- Meryem

2- Senem

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