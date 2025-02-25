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Survivor eleme adayı potaya giriyor! TV8 ile 25 Şubat Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?
Giriş Tarihi: 25.02.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
22:15
Survivor eleme adayı potaya giriyor! TV8 ile 25 Şubat Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?
3. eleme adayı potada yerini alıyor. Survivor 2025 All Star - Gönüllüler sezonunda tüm hızıyla devam ederken tansiyon yükseliyor. Almeda ve Doğuş arasında yaşanan gerginlik ada konseyine taşınıyor. Öte yandan çamur parkurundan çıkarak Survivor eleme adayı olmak istemeyenler tüm gücüyle mücadele ediyor. Peki; TV8 ile 25 Şubat Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı, potaya kim girdi? İşte, detaylar...