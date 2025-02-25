Survivor eleme adayı potaya giriyor! TV8 ile 25 Şubat Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?

Survivor eleme adayı kim oldu sorusu en çok merak edilenler arasında. Bu hafta kadın yarışmacılar arasından bir kişi hayallerine veda ediyor. İki kişinin potada yerini alması ardından 3. isim de mücadelede biletini alıyor. Peki; Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kırmızı takım mı mavi takım mı?