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Haberler Yaşam SURVİVOR ELEME ADAYLARI 27 MAYIS || Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte, 3. ve 4. eleme adayı…
Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 11:58

SURVİVOR ELEME ADAYLARI 27 MAYIS || Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte, 3. ve 4. eleme adayı…

Survivor All Star 2024'de heyecan dorukta. Bu akşam kazanan takım hem dokunulmazlık kazanırken, hem de iletişim ödülünün sahibi olacak. Kırmızı ve mavi takım arasında kıyasıya yarışın sürdüğü haftada 1. ve 2. eleme adayı mavi takımdan olurken, 3. ve 4. Eleme adayı kırmızı takımdan mı olacak merak ediliyor. Peki, Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte, Survivor 3. ve 4. eleme adayı

SURVİVOR ELEME ADAYLARI 27 MAYIS || Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte, 3. ve 4. eleme adayı…

Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Final yolunda son isimlerin mücadeleye devam ettiği yarışta dokunulmazlık oyunları büyük önem arz ediyor. Dokunulmazlığı kazanan takım eleme adayı yazmadan rahat bir konsey geçiriyor. Surivor'da bu haftanın 3. Ve 4. eleme adayı merak ediliyor. Peki, Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte, Survivor eleme adayları!

SURVİVOR ELEME ADAYLARI 27 MAYIS || Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte, 3. ve 4. eleme adayı…

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

İlk eleme adayı bellli oldu!

Survivor'da ilk eleme adayı olan isim ÖZGÜR oldu.

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SURVİVOR ELEME ADAYLARI 27 MAYIS || Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte, 3. ve 4. eleme adayı…

İKİNCİ ELEME ADAYI SEDA OLDU!

Eleme potasına giren Seda şu sözleri söyledi: Olması gereken oldu. Mavi takımın direği olarak bulundum. Merak ediyorum. Düello nasıl bir yer. Düelloyu da tadacağım. Giderim kalırım. Sıkıntı değilim. Düello gününe kadar iyi hissetmek tek istediğim. İçimde adalet duygusu oluyor ve bu durumda oynamak istedim. Yarın da elimden geleni yapacağım. Tekrar bir rakip kendi takımımdan istemiyorum.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI 27 MAYIS || Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte, 3. ve 4. eleme adayı…

SURVİVOR 3. VE 4. ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR!

Survivor All Star'da haftanın eleme adayları netleşiyor. Bu akşam gerçekleşecek dokunulmazlık oyunu sonrasında konseyde 3. ve 4. eleme adayları açıklanacak.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI 27 MAYIS || Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte, 3. ve 4. eleme adayı…
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