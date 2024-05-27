SURVİVOR ELEME ADAYLARI 27 MAYIS || Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte, 3. ve 4. eleme adayı…

İKİNCİ ELEME ADAYI SEDA OLDU!

Eleme potasına giren Seda şu sözleri söyledi: Olması gereken oldu. Mavi takımın direği olarak bulundum. Merak ediyorum. Düello nasıl bir yer. Düelloyu da tadacağım. Giderim kalırım. Sıkıntı değilim. Düello gününe kadar iyi hissetmek tek istediğim. İçimde adalet duygusu oluyor ve bu durumda oynamak istedim. Yarın da elimden geleni yapacağım. Tekrar bir rakip kendi takımımdan istemiyorum.