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SURVİVOR ELEME ADAYLARI 27 MAYIS || Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte, 3. ve 4. eleme adayı…
Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
11:58
SURVİVOR ELEME ADAYLARI 27 MAYIS || Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte, 3. ve 4. eleme adayı…
Survivor All Star 2024'de heyecan dorukta. Bu akşam kazanan takım hem dokunulmazlık kazanırken, hem de iletişim ödülünün sahibi olacak. Kırmızı ve mavi takım arasında kıyasıya yarışın sürdüğü haftada 1. ve 2. eleme adayı mavi takımdan olurken, 3. ve 4. Eleme adayı kırmızı takımdan mı olacak merak ediliyor. Peki, Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte, Survivor 3. ve 4. eleme adayı…