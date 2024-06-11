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Survivor ikinci finalist kim oldu? TV8 11 Haziran 2024 Survivor All Star İstanbul final koltuğunu kim kazandı, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
15:09
Survivor ikinci finalist kim oldu? TV8 11 Haziran 2024 Survivor All Star İstanbul final koltuğunu kim kazandı, hangi yarışmacı?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da büyük final için nefesler tutuldu. Şampiyonun belli olacağı İstanbul finaline kısa süre kala 11 Haziran tarihli 140. bölümde ikinci finalist belli oluyor. Ogeday, Atakan, Seda ve Nefise arasındaki kıran kırana mücadelenin kazananı bu gecenin sonunda kolyenin sahibi olacak ve ikinci finalist koltuğuna oturacak. İlk final biletini Batuhan kazanırken Ogeday, Atakan, Seda ve Nefise arasında 2. finalistin kimin olacağı merak ediliyor. Peki, Survivor ikinci finalist kim oldu? 11 Haziran 2024 Survivor final koltuğuna kim oturdu? İşte detaylar…