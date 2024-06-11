Survivor ikinci finalist kim oldu? TV8 11 Haziran 2024 Survivor All Star İstanbul final koltuğunu kim kazandı, hangi yarışmacı?

Survivor ikinci finalist kim oldu sorusu yarışmanın sıkı takipçileri tarafından sorgulanıyor. 11 Haziran tarihli 140. Bölümünde oynanan 2. final oyununun ardından zorlu parkurda galip gelen isim kolyenin sahibi olacak. Ogeday, Atakan, Seda ve Nefise arasındaki kıran kırana mücadele adeta nefesleri keserken finalist olmayı garantileyen ikinci isim için araştırmalar hız kazandı. Peki, Survivor ikinci finalist kim oldu? TV8 ile 11 Haziran 2024 Survivor All Star final koltuğuna kim oturdu? İşte ayrıntılar…