Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Survivor ikinci finalist kim oldu? TV8 11 Haziran 2024 Survivor All Star İstanbul final koltuğunu kim kazandı, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 15:09 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 15:09

Survivor ikinci finalist kim oldu? TV8 11 Haziran 2024 Survivor All Star İstanbul final koltuğunu kim kazandı, hangi yarışmacı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da büyük final için nefesler tutuldu. Şampiyonun belli olacağı İstanbul finaline kısa süre kala 11 Haziran tarihli 140. bölümde ikinci finalist belli oluyor. Ogeday, Atakan, Seda ve Nefise arasındaki kıran kırana mücadelenin kazananı bu gecenin sonunda kolyenin sahibi olacak ve ikinci finalist koltuğuna oturacak. İlk final biletini Batuhan kazanırken Ogeday, Atakan, Seda ve Nefise arasında 2. finalistin kimin olacağı merak ediliyor. Peki, Survivor ikinci finalist kim oldu? 11 Haziran 2024 Survivor final koltuğuna kim oturdu? İşte detaylar…

Survivor ikinci finalist kim oldu? TV8 11 Haziran 2024 Survivor All Star İstanbul final koltuğunu kim kazandı, hangi yarışmacı?

Survivor ikinci finalist kim oldu sorusu yarışmanın sıkı takipçileri tarafından sorgulanıyor. 11 Haziran tarihli 140. Bölümünde oynanan 2. final oyununun ardından zorlu parkurda galip gelen isim kolyenin sahibi olacak. Ogeday, Atakan, Seda ve Nefise arasındaki kıran kırana mücadele adeta nefesleri keserken finalist olmayı garantileyen ikinci isim için araştırmalar hız kazandı. Peki, Survivor ikinci finalist kim oldu? TV8 ile 11 Haziran 2024 Survivor All Star final koltuğuna kim oturdu? İşte ayrıntılar…

Survivor ikinci finalist kim oldu? TV8 11 Haziran 2024 Survivor All Star İstanbul final koltuğunu kim kazandı, hangi yarışmacı?

SURVİVOR 1. FİNALİST KİM OLDU?
İlk final oyunu sonucunda kolyeyi kazanan yarışmacı ve birinci finalist BATUHAN oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor ikinci finalist kim oldu? TV8 11 Haziran 2024 Survivor All Star İstanbul final koltuğunu kim kazandı, hangi yarışmacı?

SURVİVOR İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU, HANGİ YARIŞMACI?

Survivor All Star'da final öncesi büyük heyecan yaşanıyor. Batuhan'ın ilk finalist olarak büyük İstanbul finaline adını yazdırmasının ardından 11 Haziran tarihli 140. bölümün sonunda ikinci finalist belli oluyor.

Survivor ikinci finalist kim oldu? TV8 11 Haziran 2024 Survivor All Star İstanbul final koltuğunu kim kazandı, hangi yarışmacı?

SURVİVOR 2. FİNALİST KOLYESİNİ KİM KAZANDI?

Büyük finale öncesi yarışmanın yeni bölümünde yarışmacılar, 2. final oyunu için karşı karşıya geliyor.

Ogeday, Atakan, Seda ve Nefise arasındaki kıran kırana mücadelenin sonunda galip gelen isim kolyenin sahibi olacak ve ikinci finalist koltuğuna oturacak.

Survivor 2. finalist olan isim henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

Survivor ikinci finalist kim oldu? TV8 11 Haziran 2024 Survivor All Star İstanbul final koltuğunu kim kazandı, hangi yarışmacı?

SURVİVOR ALL STAR FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Survivor 2024 finali için geri sayım başladı. Aylardır süren mücadele kısa bir süre sonra bitecek, Survivor All Star sezonunun şampiyonu belli olacak.

Survivor All Star büyük final, 13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

SON DAKİKA