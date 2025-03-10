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SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU | TV8 ile 10 Mart Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
20:38
SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU | TV8 ile 10 Mart Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?
Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor! Yarışmacılar, 10 Mart'ta gerçekleşen iletişim oyununda sevdiklerinden haber alabilmek için kıyasıya mücadele veriyor. Her hafta büyük önem taşıyan bu oyun, duygusal anlara sahne olurken, izleyiciler de kazanan takımı merak ediyor. Peki, 10 Mart Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? İşte ödül oyununa dair detaylar…