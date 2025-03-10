SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU | TV8 ile 10 Mart Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025'te yarışmacılar, 10 Mart'ta iletişim oyununda sevdiklerinden haber alabilmek için parkurda ter döküyor. Zorlu mücadelenin ardından ödüle ulaşan takım büyük bir sevinç yaşayacak. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı, ödül hangi takıma gitti? İşte, kazanan takım ve oyunla ilgili son gelişmeler…