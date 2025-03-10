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Haberler Yaşam SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU | TV8 ile 10 Mart Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 20:38 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 20:38

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU | TV8 ile 10 Mart Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor! Yarışmacılar, 10 Mart'ta gerçekleşen iletişim oyununda sevdiklerinden haber alabilmek için kıyasıya mücadele veriyor. Her hafta büyük önem taşıyan bu oyun, duygusal anlara sahne olurken, izleyiciler de kazanan takımı merak ediyor. Peki, 10 Mart Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? İşte ödül oyununa dair detaylar…

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU | TV8 ile 10 Mart Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025'te yarışmacılar, 10 Mart'ta iletişim oyununda sevdiklerinden haber alabilmek için parkurda ter döküyor. Zorlu mücadelenin ardından ödüle ulaşan takım büyük bir sevinç yaşayacak. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı, ödül hangi takıma gitti? İşte, kazanan takım ve oyunla ilgili son gelişmeler…

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU | TV8 ile 10 Mart Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Ödül oyununu kazanan takım sevdiklerini arayarak hasret giderebilecek.

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SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU | TV8 ile 10 Mart Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kadınlar haftasında 1. dokunulmazlık oyunu kazananı Gönüllüler oldu.

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU | TV8 ile 10 Mart Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Efecan ve Batuhan arasında gerçekleştirilecek eleme düellosu sonucunda adaya veda eden isim Efecan Dianzenza oldu.

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU | TV8 ile 10 Mart Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?