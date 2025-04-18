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Haberler Yaşam Survivor iletişim oyununu kim kazandı? TV8 ile 18 Nisan 2025 Survivor'da iletişim ödülü kazananı
Giriş Tarihi: 18.04.2025 20:37 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 20:37

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? TV8 ile 18 Nisan 2025 Survivor'da iletişim ödülü kazananı

Survivor 2025'te heyecan dorukta! Yarışmacılar aileleriyle iletişim kurma fırsatı buldukları iletişim ödülü oyunu için parkura indi. Zorlu parkurlarda fiziksel ve psikolojik açıdan sınav veren yarışmacılar, sevdikleriyle bağlantı kurabilmek için büyük bir mücadele veriyor. Peki; Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım?

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? TV8 ile 18 Nisan 2025 Survivor’da iletişim ödülü kazananı

Survivor 2025'te heyecan bir an olsun durmuyor! Yarışmacılar, aileleriyle iletişim kurma şansı bulacakları iletişim ödülü oyunu için parkura çıktılar. Zorlu parkurlarda hem fiziksel hem de psikolojik olarak sınav veren yarışmacılar, sevdikleriyle görüşebilmek için mücadele ediyor. Bu ödül, adada geçirdikleri zorlu günlerin ardından onlara büyük bir moral kaynağı oluyor. Peki; TV8 ile 18 Nisan 2025 Survivor iletişim oyununu kim kazandı?

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? TV8 ile 18 Nisan 2025 Survivor’da iletişim ödülü kazananı

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim oyununun kazanan takım belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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Survivor iletişim oyununu kim kazandı? TV8 ile 18 Nisan 2025 Survivor’da iletişim ödülü kazananı

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Sedat Kapurtu

Volkan Çetinkaya

Batuhan Gökgöz

Yiğit Poyraz

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? TV8 ile 18 Nisan 2025 Survivor’da iletişim ödülü kazananı

SURVİVOR TÜRKİYE ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da Türkiye ödülünü kazanan dördüncü isim Adem Kılıçcı oldu.

Şimdiye kadar Türkiye ödülünü kazanan isimler,

Almeda Baylan

Batuhan Gökgöz

Yusuf Yıldız

Adem Kılıçcı oldu.

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? TV8 ile 18 Nisan 2025 Survivor’da iletişim ödülü kazananı