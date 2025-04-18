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Survivor iletişim oyununu kim kazandı? TV8 ile 18 Nisan 2025 Survivor'da iletişim ödülü kazananı
Giriş Tarihi: 18.04.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
20:37
Survivor iletişim oyununu kim kazandı? TV8 ile 18 Nisan 2025 Survivor'da iletişim ödülü kazananı
Survivor 2025'te heyecan dorukta! Yarışmacılar aileleriyle iletişim kurma fırsatı buldukları iletişim ödülü oyunu için parkura indi. Zorlu parkurlarda fiziksel ve psikolojik açıdan sınav veren yarışmacılar, sevdikleriyle bağlantı kurabilmek için büyük bir mücadele veriyor. Peki; Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım?