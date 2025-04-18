Survivor iletişim oyununu kim kazandı? TV8 ile 18 Nisan 2025 Survivor’da iletişim ödülü kazananı

Survivor 2025'te heyecan bir an olsun durmuyor! Yarışmacılar, aileleriyle iletişim kurma şansı bulacakları iletişim ödülü oyunu için parkura çıktılar. Zorlu parkurlarda hem fiziksel hem de psikolojik olarak sınav veren yarışmacılar, sevdikleriyle görüşebilmek için mücadele ediyor. Bu ödül, adada geçirdikleri zorlu günlerin ardından onlara büyük bir moral kaynağı oluyor. Peki; TV8 ile 18 Nisan 2025 Survivor iletişim oyununu kim kazandı?