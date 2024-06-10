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Survivor ilk finalist kim oldu? Final oyunları başlıyor! 10 Haziran Survivor İstanbul final koltuğunu kim kazandı, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
16:06
Survivor ilk finalist kim oldu? Final oyunları başlıyor! 10 Haziran Survivor İstanbul final koltuğunu kim kazandı, hangi yarışmacı?
Survivor All Star 2024'te büyük finale doğru heyecanın dozu artıyor. 10 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanan 139. bölümde final oyunları başlıyor. Yarışmacıların kıran kırana geçen mücadeleleri sonucu kolyenin sahibi belli olacak. Acun Ilıcalı yeni sistemi açıklamıştı. Buna göre, final oyunları için 5 yarışmacı sahneye çıkacak. Birinci oyunun galibi birinci finalist olacak. İkinci oyunun galibi ikinci finalist olacak. Kalan 3 kişi ise İstanbul'da canlı yayında düello oynayacak. Peki, Survivor ilk finalist kim oldu? TV8 ile 10 Haziran 2024 Survivor All Star İstanbul final koltuğunu kim kazandı, hangi yarışmacı?