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Haberler Yaşam Survivor ilk finalist kim oldu? Final oyunları başlıyor! 10 Haziran Survivor İstanbul final koltuğunu kim kazandı, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 16:06 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 16:06

Survivor ilk finalist kim oldu? Final oyunları başlıyor! 10 Haziran Survivor İstanbul final koltuğunu kim kazandı, hangi yarışmacı?

Survivor All Star 2024'te büyük finale doğru heyecanın dozu artıyor. 10 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanan 139. bölümde final oyunları başlıyor. Yarışmacıların kıran kırana geçen mücadeleleri sonucu kolyenin sahibi belli olacak. Acun Ilıcalı yeni sistemi açıklamıştı. Buna göre, final oyunları için 5 yarışmacı sahneye çıkacak. Birinci oyunun galibi birinci finalist olacak. İkinci oyunun galibi ikinci finalist olacak. Kalan 3 kişi ise İstanbul'da canlı yayında düello oynayacak. Peki, Survivor ilk finalist kim oldu? TV8 ile 10 Haziran 2024 Survivor All Star İstanbul final koltuğunu kim kazandı, hangi yarışmacı?

Survivor ilk finalist kim oldu? Final oyunları başlıyor! 10 Haziran Survivor İstanbul final koltuğunu kim kazandı, hangi yarışmacı?

Survivor ilk finalist son dakika bu akşam belli oluyor! Survivor tarihinin en zor sezonu geride kalıyor. Büyük finale sayılı günler kalırken Survivor All Star'da final oyunları başlıyor. 10 Haziran tarihli 139. Bölümde 1. final oyunu oynanacak. 5 yarışmacının kıran kırana mücadele ettiği zorlu parkurda galip gelen isim kolyenin sahibi olacak ve final koltuğuna oturmaya hak kazanacak. Finalist olmayı garantileyen isim için araştırmalar başladı. Peki, Survivor ilk finalist kim oldu? TV8 ile 10 Haziran 2024 Survivor All Star İstanbul final koltuğunu kim kazandı?

Survivor ilk finalist kim oldu? Final oyunları başlıyor! 10 Haziran Survivor İstanbul final koltuğunu kim kazandı, hangi yarışmacı?

SURVİVOR KOLYEYİ KİM KAZANDI, İLK FİNALİST HANGİ YARIŞMACI OLDU?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ve ilk finalist ile ilgili tüm detaylar şöyle;

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Survivor ilk finalist kim oldu? Final oyunları başlıyor! 10 Haziran Survivor İstanbul final koltuğunu kim kazandı, hangi yarışmacı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KOLYESİNİ KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 10 Haziran 2024 Pazartesi akşamı 139. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Büyük finale adım adım yaklaşan yarışmanın yeni bölümünde yarışmacılar, 1. final oyunu için karşı karşıya geliyor.

Survivor ilk finalist kim oldu? Final oyunları başlıyor! 10 Haziran Survivor İstanbul final koltuğunu kim kazandı, hangi yarışmacı?

Murat Ceylan, 10 Haziran tarihli 239. bölümde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Survivor All Star 2024'te final oyunlarına hoş geldiniz. 5 isim ve bugün sadece bir kişi final koltuğu adına bu kolyenin sahibi olacak. Yani bugün kazanan finalist olmayı garantileyecek.

Bugün İstanbul final koltuğunu kim kazanacak, kim hak edecek?''

Survivor ilk finalist kim oldu? Final oyunları başlıyor! 10 Haziran Survivor İstanbul final koltuğunu kim kazandı, hangi yarışmacı?

SURVİVOR ALL STAR İLK FİNALİST KİM OLDU?

İlk final oyunu sonucunda kolyeyi kazanan yarışmacı, birinci finalist olacak ve final koltuğuna oturmaya hak kazanacak.

Survivor ilk finalist belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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