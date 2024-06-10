Survivor ilk finalist kim oldu? Final oyunları başlıyor! 10 Haziran Survivor İstanbul final koltuğunu kim kazandı, hangi yarışmacı?

Survivor ilk finalist son dakika bu akşam belli oluyor! Survivor tarihinin en zor sezonu geride kalıyor. Büyük finale sayılı günler kalırken Survivor All Star'da final oyunları başlıyor. 10 Haziran tarihli 139. Bölümde 1. final oyunu oynanacak. 5 yarışmacının kıran kırana mücadele ettiği zorlu parkurda galip gelen isim kolyenin sahibi olacak ve final koltuğuna oturmaya hak kazanacak. Finalist olmayı garantileyen isim için araştırmalar başladı. Peki, Survivor ilk finalist kim oldu? TV8 ile 10 Haziran 2024 Survivor All Star İstanbul final koltuğunu kim kazandı?