Survivor İsmail'in annesinden nişanlısı Gamze Atakan hakkında flaş açıklamalar! Survivor İsmail gözyaşlarını tutamadı...

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da en son ekrana gelen bölümde flaş bir gelişme yaşandı. Ünlüler takımı yarışmacılarından Survivor İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan hakkındaki iddiayı İsmail Balaban'ın annesi iletişim ödülü oyunu sonrası açıkladı. "Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum" diye oğluna seslenen İsmail Balaban'ın annesi hem oğlunu hem diğer yarışmacıları hem de ekran karşısındakileri şoka uğrattı. Survivor İsmail ise duydukları karşısında şaşkına dönerken gözler nişanlısı Gamze Atakan'a çevrildi. Survivor İsmail ise bütün yaşananlardan sonra bir açıklama yaptı.