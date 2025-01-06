SURVİVOR KİM ELEME ADAYI OLDU? Survivor 6 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı,eleme adayı hangi isim oldu?

6 Ocak 2025 Pazartesi Survivor All Star dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor . Yeni takımların oluşturulmasının ardından iki takım arasında ipler gerildi. Dün akşam ünlülerin mağlubiyetininin ardından Adilhan potaya giden isim oldu. Peki 6 Ocak 2020 25 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı hangi isim oldu?