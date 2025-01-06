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Giriş Tarihi: 06.01.2025 20:58 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 20:58

SURVİVOR KİM ELEME ADAYI OLDU? Survivor 6 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı,eleme adayı hangi isim oldu?

Survivor All Star 2025 yeni bölümünde yeni takımlarla haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Dün akşam yeni takımlarla gönüllülerin ilk defa kazanmasının ardından oyunda dengeler tamamen değişti. Bu akşamki oyunda iki takım arasında tansiyon yükseliyor. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım sembolün sahibi olacakken kaybeden takım bir eleme adayı çıkaracak. İlk eleme adayı ünlülerden Adilhan olmuştu. Peki 6 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?

SURVİVOR KİM ELEME ADAYI OLDU? Survivor 6 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı,eleme adayı hangi isim oldu?

6 Ocak 2025 Pazartesi Survivor All Star dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor . Yeni takımların oluşturulmasının ardından iki takım arasında ipler gerildi. Dün akşam ünlülerin mağlubiyetininin ardından Adilhan potaya giden isim oldu. Peki 6 Ocak 2020 25 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı hangi isim oldu?

SURVİVOR KİM ELEME ADAYI OLDU? Survivor 6 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı,eleme adayı hangi isim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI 6 OCAK 2025?

Yeni takımların oluşturulmasıyla beraber dokunulmazlık mücadelesini kazanan takım henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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SURVİVOR KİM ELEME ADAYI OLDU? Survivor 6 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı,eleme adayı hangi isim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 6 OCAK 2025?

Yeni haftada dokunulmazlığı kaybeden takım belli olunca ikinci eleme adayı henüz belli olmadı. Açıklanınca yer vereceğiz.

SURVİVOR KİM ELEME ADAYI OLDU? Survivor 6 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı,eleme adayı hangi isim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

1-ADİLHAN

2-

SURVİVOR KİM ELEME ADAYI OLDU? Survivor 6 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı,eleme adayı hangi isim oldu?

SURVİVOR VEDA EDEN İSİM

Survivor'da geçe hafta adaya düelloda kaybederek adaya veda eden yarışmacı Kübra oldu.

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