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SURVİVOR KİM ELEME ADAYI OLDU? Survivor 6 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı,eleme adayı hangi isim oldu?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
20:58
SURVİVOR KİM ELEME ADAYI OLDU? Survivor 6 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı,eleme adayı hangi isim oldu?
Survivor All Star 2025 yeni bölümünde yeni takımlarla haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Dün akşam yeni takımlarla gönüllülerin ilk defa kazanmasının ardından oyunda dengeler tamamen değişti. Bu akşamki oyunda iki takım arasında tansiyon yükseliyor. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım sembolün sahibi olacakken kaybeden takım bir eleme adayı çıkaracak. İlk eleme adayı ünlülerden Adilhan olmuştu. Peki 6 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?