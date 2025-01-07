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SURVİVOR KİM ELEME ADAYI: Survivor 7 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı,eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
21:37
SURVİVOR KİM ELEME ADAYI: Survivor 7 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı,eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star 2025 haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunuyla ekranlarda. İlk iki oyunda gönüllülerin açık ara galibiyetinin ardından üçüncü oyunda ünlülerin kazanması gerekiyor. Bu akşamki oyunun takım alanında yine tansiyonun yükseldiği kameralara yansıyor. Bu akşamki oyunda kaybeden takım Adilhan ve Batuhan'ın bulunduğu potaya bir isim daha gönderecek. Peki 7 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?