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Haberler Yaşam SURVİVOR KİM ELEME ADAYI: Survivor 7 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı,eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 21:37 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 21:37

SURVİVOR KİM ELEME ADAYI: Survivor 7 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı,eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2025 haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunuyla ekranlarda. İlk iki oyunda gönüllülerin açık ara galibiyetinin ardından üçüncü oyunda ünlülerin kazanması gerekiyor. Bu akşamki oyunun takım alanında yine tansiyonun yükseldiği kameralara yansıyor. Bu akşamki oyunda kaybeden takım Adilhan ve Batuhan'ın bulunduğu potaya bir isim daha gönderecek. Peki 7 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?

SURVİVOR KİM ELEME ADAYI: Survivor 7 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı,eleme adayı kim oldu?

7 Ocak Salı Survivor All Star haftanın üçüncü eleme adayı belli oluyor . Gönüllülerin üstünlüğü ile devam eden haftada bugün de iki takım arasında tartışma yaşanacak. Adilhan ve Batuhan'ın potada yanında yarışacak isim belli oluyor. Peki, 7 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı,eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR KİM ELEME ADAYI: Survivor 7 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı,eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da bu akşam oynanacak üçüncü dokunulmazlık oyunu sonrası kazanacak takım belli olacak.Kazanan henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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SURVİVOR KİM ELEME ADAYI: Survivor 7 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı,eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da üçüncü eleme adayı dokunulmazlığı kaybeden takım arasından seçilecek.Eleme adayı henüz açıklanmadı. Oylamanın ardından yer vereceğiz.

SURVİVOR KİM ELEME ADAYI: Survivor 7 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı,eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI BU HAFTA HANGİ TAKIM KAYBETTİ?

Survivor All Star 2025 yeni sezonda bu hafta iki dokunulmazlığı üst üste All Star takımı kaybetti.

SURVİVOR KİM ELEME ADAYI: Survivor 7 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı,eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

1-ADİLHAN

2-BATUHAN G.

3-

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