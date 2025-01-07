SURVİVOR KİM ELEME ADAYI: Survivor 7 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı,eleme adayı kim oldu?

7 Ocak Salı Survivor All Star haftanın üçüncü eleme adayı belli oluyor . Gönüllülerin üstünlüğü ile devam eden haftada bugün de iki takım arasında tartışma yaşanacak. Adilhan ve Batuhan'ın potada yanında yarışacak isim belli oluyor. Peki, 7 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı,eleme adayı kim oldu?