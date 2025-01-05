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Survivor All Star kim elendi, kim gitti? 4 Ocak 2025 Survivor’da adaya veda eden ilk yarışmacı kim oldu?
Giriş Tarihi: 05.01.2025 01:39
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
01:40
Survivor All Star kim elendi, kim gitti? 4 Ocak 2025 Survivor’da adaya veda eden ilk yarışmacı kim oldu?
Survivor All Star'da gözler ödül oyunu sonucuna çevrildi. Gönüller ve All Star ekibinin kıyasıya yarıştığı oyunda kazanan kim oldu merak edildi. Dokunulmazlık ve düello oyunlarının geride kaldığı haftada, rekabet yarışı ödül oyunuyla devam etti. Peki, 4 Ocak 2025 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor kim elendi? İşte, 4 Ocak 2025 adaya veda eden isim...