Survivor'da ada konseyi heyecanının ardından eleme gecesi yarışmaya damgasını vurdu. Yeni bölümde Hikmet Atakan kavgası tansiyonu yükseltirken elenen isim dengeleri değiştirdi. Surivor kim elendi sorusu dün akşam yanıt buldu. Takımlarda heyecanı daha da artıran eleme gecelerine bir yenisi daha eklendi ve bir kişi adaya veda etti. İşte 5 Nisan 2022 Survivor eleme adayları ile kim elendi, kim gitti?