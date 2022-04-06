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Haberler Yaşam Survivor’da kim gitti, kim elendi? 5 Nisan dün akşam Survivor SMS sıralaması ile adaya veda eden isim
Giriş Tarihi: 06.04.2022 15:44 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 15:46

Survivor’da kim gitti, kim elendi? 5 Nisan dün akşam Survivor SMS sıralaması ile adaya veda eden isim

Survivor All Star heyecanı devam ederken her hafta adaya veda eden isimler dengeleri değiştiriyor. Yarışmada dokunulmazlık oyunu kazananı açıklanmasının ardından kaybeden takımdan eleme adayları çıkarılarak SMS sıralamasındaki mücadele başlıyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı eksilmemek için savaş veriyor. "Surivor kim elendi?" sorusu her gün gündemdeki yerini alıyor. SMS oy sıralaması ardından dün akşam elenen isim açıklandı. Peki, Survivor'da kim elendi? 5 Nisan 2022 Survivor eleme adayları ve adaya veda eden isim…

Survivor’da kim gitti, kim elendi? 5 Nisan dün akşam Survivor SMS sıralaması ile adaya veda eden isim

Survivor'da ada konseyi heyecanının ardından eleme gecesi yarışmaya damgasını vurdu. Yeni bölümde Hikmet Atakan kavgası tansiyonu yükseltirken elenen isim dengeleri değiştirdi. Surivor kim elendi sorusu dün akşam yanıt buldu. Takımlarda heyecanı daha da artıran eleme gecelerine bir yenisi daha eklendi ve bir kişi adaya veda etti. İşte 5 Nisan 2022 Survivor eleme adayları ile kim elendi, kim gitti?

Survivor’da kim gitti, kim elendi? 5 Nisan dün akşam Survivor SMS sıralaması ile adaya veda eden isim

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor 2022 All Star'da 5 Nisan Salı günü / dün akşam yayınlanan bölümde Ardahan, Gökhan, Barış ve Gizem eleme adayı olarak potada yer aldı.

Böylelikle 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında en alt sırada yer aldı ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu yanıt buldu.

Survivor'da elenen isim dokunulmazlık oyununun sonunda gerçekleşen eleme konseyinde hayallerine veda eden isim Ardahan oldu...

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Survivor’da kim gitti, kim elendi? 5 Nisan dün akşam Survivor SMS sıralaması ile adaya veda eden isim

'HAYALLERİME VEDA ETTİM'

Veda konuşması yapan Ardahan "Hayallerime veda ettim, üzgünüm. Şampiyonlarla yarıştım. Bütün arkadaşlarımı çok seviyorum, ben onlardan razıyım, onlar da benden razı olsun" dedi.

Survivor’da kim gitti, kim elendi? 5 Nisan dün akşam Survivor SMS sıralaması ile adaya veda eden isim

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI? 5 NİSAN 2022

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması ödül oyunu kim kazandı merak ediliyor. Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusu gündeme geliyor. İzleyiciler tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor hangi takım kazandı izleyici tarafından araştırılıyor.

Survivor’da kim gitti, kim elendi? 5 Nisan dün akşam Survivor SMS sıralaması ile adaya veda eden isim

Konsey öncesinde Survivor ünlüler ve gönüllüler takımı yeni bir ödül oyununda daha karşı karşıya geldi. Ada şartları için önem taşıyan ödül oyununda yiyecek ödül oyununda yine ilk etapta kadınlar mücadelesi yaşandı. Zorlu engellerin yer aldığı parkurda Nagihan'ın Evrim'e karşı aldığı sayı üzerine ünlüler takımı ilk turu galip bitirdi.

Parviz Abdullayev'in sayısı ile ünlüler takımı salı günü oynanan ödül oyununu 2-1 skorla kazandı.

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