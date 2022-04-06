Survivor All Star heyecanı devam ederken her hafta adaya veda eden isimler dengeleri değiştiriyor. Yarışmada dokunulmazlık oyunu kazananı açıklanmasının ardından kaybeden takımdan eleme adayları çıkarılarak SMS sıralamasındaki mücadele başlıyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı eksilmemek için savaş veriyor. "Surivor kim elendi?" sorusu her gün gündemdeki yerini alıyor. SMS oy sıralaması ardından dün akşam elenen isim açıklandı. Peki, Survivor'da kim elendi? 5 Nisan 2022 Survivor eleme adayları ve adaya veda eden isim…