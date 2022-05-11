Survivor kim elendi? TV8 ile 10 Mayıs 2022 Survivor’da ödül oyununu hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Hikmet’le Adem arasında şok gerginlik: “Seni çuval gibi yere sererim…”

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu bir dokunulmazlık ve ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Dominik Cumhuriyeti'nde oynanan zorlu oyunda en başarılı olan takım dokunulmazlık ve ödül oyununun kazananı olurken, başarısız takım eleme adayı çıkardı. Öte yandan zorlu oyuna Hikmet'le Adem arasındaki gerginlik damgasını vurdu. Öte yandan yarışmayı takip edenler Survivor son bölüme ilişkin bilgilere erişmek isteyerek Survivor kim elendi, ödül oyununu hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. TV8 ile Survivor kim elendi, ödül oyununu hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.