Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Survivor kim elendi? TV8 ile 10 Mayıs 2022 Survivor’da ödül oyununu hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Hikmet’le Adem arasında şok gerginlik: “Seni çuval gibi yere sererim…”
Giriş Tarihi: 11.05.2022 00:22 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 00:22

Survivor kim elendi? TV8 ile 10 Mayıs 2022 Survivor’da ödül oyununu hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Hikmet’le Adem arasında şok gerginlik: “Seni çuval gibi yere sererim…”

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu bir dokunulmazlık ve ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Dominik Cumhuriyeti'nde oynanan zorlu oyunda en başarılı olan takım dokunulmazlık ve ödül oyununun kazananı olurken, başarısız takım eleme adayı çıkardı. Öte yandan zorlu oyuna Hikmet'le Adem arasındaki gerginlik damgasını vurdu. Öte yandan yarışmayı takip edenler Survivor son bölüme ilişkin bilgilere erişmek isteyerek Survivor kim elendi, ödül oyununu hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. TV8 ile Survivor kim elendi, ödül oyununu hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Survivor kim elendi? TV8 ile 10 Mayıs 2022 Survivor’da ödül oyununu hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Hikmet’le Adem arasında şok gerginlik: “Seni çuval gibi yere sererim…”

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2022 All Star son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında ödül oyunu ve dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Acun Ilıcalı yapımcılığında ekranlara gelen son bölümde oynanan zorlu oyunda Hikmet ve Adem arasında gerginlik yaşanırken ödülü ve dokunulmazlığı kazanan takımı öğrenmek isteyen izleyiciler Survivor kim elendi, ödül oyununu hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SURVİVOR KİM ELENDİ, ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM ALDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile Survivor ödül oyunu kazananı, dokunulmazlığı alan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacıya ilişkin detaylar şöyle;

Survivor kim elendi? TV8 ile 10 Mayıs 2022 Survivor’da ödül oyununu hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Hikmet’le Adem arasında şok gerginlik: “Seni çuval gibi yere sererim…”

10 Mayıs 2022 Salı günü TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2022 son bölüm zorlu parkurda zorlu bir mücadele sahne oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımları arasındaki ödül oyunu mücadelesinde kadınlar ve erkekler ayrı ayrı yarışarak takımlarına ödülü kazandırmak için ter döktü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor kim elendi? TV8 ile 10 Mayıs 2022 Survivor’da ödül oyununu hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Hikmet’le Adem arasında şok gerginlik: “Seni çuval gibi yere sererim…”

Survivor ödül oyunu mücadelesinde ilk olarak kadınlar mücadelesi ekranlara geldi. Kadınlar mücadelesinde oldukça zorlu bir mücadele verilmesinin ardından sıra erkek yarışmacıların mücadelesine geldi. Erkek yarışmacıların kazanan olmak isteyerek zorlu parkurdaki mücadelesinin ardından ünlüler ve gönüllüler takımlarının 1'er kez kazanan taraf olmasının ardından oyun en iyiler mücadelesine taşındı.

Survivor kim elendi? TV8 ile 10 Mayıs 2022 Survivor’da ödül oyununu hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Hikmet’le Adem arasında şok gerginlik: “Seni çuval gibi yere sererim…”

En iyiler mücadelesinde de aynı tempoda mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımları bu etapta da yenişemeyerek berabere kaldı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Beraberliğin bozulmaması nedeniyle bayrak yarışı etabına geçildi. Bu etapta başarılı olan takım ünlüler oldu ve ödülün sahibi oldu.

Survivor kim elendi? TV8 ile 10 Mayıs 2022 Survivor’da ödül oyununu hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Hikmet’le Adem arasında şok gerginlik: “Seni çuval gibi yere sererim…”

SURVİVOR ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor ödül oyunu mücadelesini kazanan takım lezzetli yemeklerden yeme hakkına sahip oldu.

SON DAKİKA