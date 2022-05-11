Survivor kim elendi? TV8 ile 10 Mayıs 2022 Survivor’da ödül oyununu hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Hikmet’le Adem arasında şok gerginlik: “Seni çuval gibi yere sererim…”

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2022 All Star son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında ödül oyunu ve dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Acun Ilıcalı yapımcılığında ekranlara gelen son bölümde oynanan zorlu oyunda Hikmet ve Adem arasında gerginlik yaşanırken ödülü ve dokunulmazlığı kazanan takımı öğrenmek isteyen izleyiciler Survivor kim elendi, ödül oyununu hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SURVİVOR KİM ELENDİ, ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM ALDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile Survivor ödül oyunu kazananı, dokunulmazlığı alan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacıya ilişkin detaylar şöyle;