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Haberler Yaşam SURVİVOR KİM KAZANDI? Survivor 5 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte yeni takımlar
Giriş Tarihi: 05.01.2025 21:12 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 21:12

SURVİVOR KİM KAZANDI? Survivor 5 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte yeni takımlar

Survivor All Star 2025 yeni bölümünde acil durum konseyi ile yeni takımlar açıklandı. Yeni takımlarla birlikte ünlüler ve gönüllüler arasında dengeler değişti. b-Bu akşam ilk kez yeni takımlarıyla oynayacak isimlerle birlikte dokunulmazlığı kazanan belli olacak. Bir takımdan aday çıkarken diğer takım bugünün kazananı olacak. Peki, 5 Ocak 2025 Survivor All Star takım oyununu kim kazandı, hangi takım dokunulmaz oldu? İşte yeni takımlar ve dokunulmazlık oyunu

SURVİVOR KİM KAZANDI? Survivor 5 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte yeni takımlar

5 Ocak 2025 Pazar Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Acil durum konseyi ile yeni takımlar oluşturuldu. Birçok isim yeni takımlarında ilk defa mücadele edecek. Bu akşam bir takım dokunulmazlığı kazanırken diğer takım aday çıkaracak. Peki 5 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR KİM KAZANDI? Survivor 5 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte yeni takımlar

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI 5 OCAK 2025?

Yeni takımların oluşturulmasıyla beraber dokunulmazlık mücadelesi devam ediyor. Dokunulmazlık mücadelesi sonrası kazanan takım belli olacak.Kazanan açıklandığında yer vereceğiz.

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SURVİVOR KİM KAZANDI? Survivor 5 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte yeni takımlar

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 5 OCAK 2025?

Yeni haftada dokunulmazlığı kaybeden takım belli olunca ilk elem adayı takım arasından seçilecek. Eleme adayı belli olduğunda yer vereceğiz.

SURVİVOR KİM KAZANDI? Survivor 5 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte yeni takımlar

SURVİVOR VEDA EDEN İSİM

Survivor'da adaya düelloda kaybederek adaya veda eden yarışmacı Kübra oldu.

SURVİVOR KİM KAZANDI? Survivor 5 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte yeni takımlar

SURVİVOR ALL STAR YENİ TAKIMLAR

Yeni takımlar henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgoz
Melih Altın
Doğuş Dicle
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan

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