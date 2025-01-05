SURVİVOR KİM KAZANDI? Survivor 5 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte yeni takımlar

5 Ocak 2025 Pazar Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Acil durum konseyi ile yeni takımlar oluşturuldu. Birçok isim yeni takımlarında ilk defa mücadele edecek. Bu akşam bir takım dokunulmazlığı kazanırken diğer takım aday çıkaracak. Peki 5 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?