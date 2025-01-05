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SURVİVOR KİM KAZANDI? Survivor 5 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte yeni takımlar
Giriş Tarihi: 05.01.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
21:12
SURVİVOR KİM KAZANDI? Survivor 5 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte yeni takımlar
Survivor All Star 2025 yeni bölümünde acil durum konseyi ile yeni takımlar açıklandı. Yeni takımlarla birlikte ünlüler ve gönüllüler arasında dengeler değişti. b-Bu akşam ilk kez yeni takımlarıyla oynayacak isimlerle birlikte dokunulmazlığı kazanan belli olacak. Bir takımdan aday çıkarken diğer takım bugünün kazananı olacak. Peki, 5 Ocak 2025 Survivor All Star takım oyununu kim kazandı, hangi takım dokunulmaz oldu? İşte yeni takımlar ve dokunulmazlık oyunu