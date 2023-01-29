Haberler Yaşam SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? TV8 ile 28 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, ödül ne oldu?

Giriş Tarihi: 29.01.2023 01:30 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 01:51

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor 2023'ün 28 Ocak Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümünde ödül oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları, ödülü yemek olan oyunu kazanabilmek için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Kadınlar mücadelesini Gönüllüler, erkekleri ise Ünlüler takımı kazandı. Ödül oyununun kazananı ise uzatmalar neticesinde belli oldu. Bu noktada yarışmanın sıkı takipçileri, ''Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı, Ünlüler mi Gönüllüler mi?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, TV8 ile 28 Ocak 2023 Survivor ödülü ve gecenin kazanan takımı…