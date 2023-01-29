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Giriş Tarihi: 29.01.2023 01:30 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 01:51

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? TV8 ile 28 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, ödül ne oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor 2023'ün 28 Ocak Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümünde ödül oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları, ödülü yemek olan oyunu kazanabilmek için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Kadınlar mücadelesini Gönüllüler, erkekleri ise Ünlüler takımı kazandı. Ödül oyununun kazananı ise uzatmalar neticesinde belli oldu. Bu noktada yarışmanın sıkı takipçileri, ''Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı, Ünlüler mi Gönüllüler mi?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, TV8 ile 28 Ocak 2023 Survivor ödülü ve gecenin kazanan takımı…

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? TV8 ile 28 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, ödül ne oldu?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2023 sezonuyla ekranlara döndü. Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2023'ün 28 Ocak tarihli son bölümünde ödül oyunu mücadelesi ekranlara geldi. Açlıkla mücadele eden Ünlüler ve Gönüllüler takımı ucunda yemek olan ödül oyunu için kıran kırana bir mücadele verdi. Kadınlar mücadelesini Gönüllüler takımı kazanırken erkekler mücadelesi Ünlüler takımının oldu. Yarışmanın son bölümünü kaçıranlar, ödül oyununun kazananı öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki, Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? İşte, TV8 ile 28 Ocak 2023 Survivor ödülü ve gecenin kazanan takımı…

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? TV8 ile 28 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, ödül ne oldu?

SON DAKİKA: SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? | 28 OCAK 2023

Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2023, 28 Ocak Cumartesi akşamı 11. bölümüyle ekranlara geldi.

Son bölümde Gönüllüler ve Ünlüler takımı yarışmacılarına moral olması amacıyla ödül oyunu mücadelesi verildi. Her iki takımın yarışmacıları da kıran kırana mücadele vererek ödülün sahibi olmak için ter döktü.

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SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? TV8 ile 28 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, ödül ne oldu?

Erkek ve kadınlar arasında yaşanan kıyasıya rekabetin ardından skor 1-1 oldu. Kadınlar mücadelesini Gönüllüler takımı kazanırken Erkekler mücadelesini Ünlüler takımı kazandı.

Bu neticeyle beraber mücadele uzatmaya gitti. Finalde iki takım, en iyi yarışmacılarını parkura sürdü.

En iyiler karşılaşmasında ilk yarışmayı ünlüler takımı kazandı ve durum 1-0 oldu. Ancak gönüllüler yarışmayı bırakmadı ve durumu 1-1'e getirdi.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? TV8 ile 28 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, ödül ne oldu?

Buse ve Kardelen arasındaki mücadelede Buse geriden gelmesine rağmen yaptığı isabetli atışlar ile oyunu kazandı ve skoru Ünlüler lehine 2-1'e getirdi.

Son oyunda erkekler mücadelesinde Ünlüler takımından Ertuğ, Gönüllüler takımından ise Osman Can karşı karşıya geldi. Ertuğ parkurda yaptığı başarılı atışlar sonucunda Ünlüler takımına ödülü getirdi.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? TV8 ile 28 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, ödül ne oldu?

28 OCAK 2023 SURVİVOR ÖDÜLÜ NE OLDU?

Survivor'ın Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümünde kıyasıya süren mücadelede ödül oyununun kazananı Ünlüler Takımı oldu. Böylece Ünlüler takımı yarışmacıları pizza ödülünün sahibi oldu.

Ödül oyunu mücadelesinde daha iyi performans gösteren ve hedeflenen sayıya önce erişen ünlüler takımı yemek ve eğlence ödülünün sahibi oldu.

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