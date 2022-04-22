Survivor All Star 2022'de yeni bir dönem başlıyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı olarak izleyici karşısına çıkacak olan takımların yeni adları mavi ve kırmızı takım oldu. Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde Survivor yeni takımlar için açıklamalarda bulunmuştu. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasındaki güç dengesinin sağlanması amacıyla Survivor yeni takımların oluşturulduğu biliniyor. Peki; Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu, hangi yarışmacılar yer değiştirdi? Acun Ilıcalı Survivor yeni takımları açıkladı!