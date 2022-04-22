Survivor yeni takımlar Acun Ilıcalı tarafından 21 Nisan 2022 tarihinde açıklandı. Yarışmacılar artık Ünlüler ve Gönüllüler olarak değil Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları olarak izleyici karşısına çıkacak. Son kez ödül oyununda karşı karşıya gelen iki takımın kazananı ise Ünlüler oldu. Survivor'da takım değiştiren yarışmacılar ise ödül oyunu sonrası açıklandı. Acun Ilıcalı konseyde "Herkes değişiklikleri kabul etmek zorunda" ifadelerine yer verirken bazı yarışmacıların durumdan memnun bazılarının ise hoşnut olmadığı görüldü. Peki; Survivor yeni takımlarda kimler var hangi yarışmacılar değişti? İşte Survivor yeni takımlar 2022!