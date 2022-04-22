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Haberler Yaşam Survivor yeni takımlar 2022 belli oldu! Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? Acun Ilıcalı Survivor yeni takımları açıkladı!
Giriş Tarihi: 22.04.2022 07:39 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 07:40

Survivor yeni takımlar 2022 belli oldu! Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? Acun Ilıcalı Survivor yeni takımları açıkladı!

Survivor All Star 2022'de yeni bir dönem başlıyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı olarak izleyici karşısına çıkacak olan takımların yeni adları mavi ve kırmızı takım oldu. Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde Survivor yeni takımlar için açıklamalarda bulunmuştu. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasındaki güç dengesinin sağlanması amacıyla Survivor yeni takımların oluşturulduğu biliniyor. Peki; Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu, hangi yarışmacılar yer değiştirdi? Acun Ilıcalı Survivor yeni takımları açıkladı!

Survivor yeni takımlar 2022 belli oldu! Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? Acun Ilıcalı Survivor yeni takımları açıkladı!

Survivor yeni takımlar Acun Ilıcalı tarafından 21 Nisan 2022 tarihinde açıklandı. Yarışmacılar artık Ünlüler ve Gönüllüler olarak değil Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları olarak izleyici karşısına çıkacak. Son kez ödül oyununda karşı karşıya gelen iki takımın kazananı ise Ünlüler oldu. Survivor'da takım değiştiren yarışmacılar ise ödül oyunu sonrası açıklandı. Acun Ilıcalı konseyde "Herkes değişiklikleri kabul etmek zorunda" ifadelerine yer verirken bazı yarışmacıların durumdan memnun bazılarının ise hoşnut olmadığı görüldü. Peki; Survivor yeni takımlarda kimler var hangi yarışmacılar değişti? İşte Survivor yeni takımlar 2022!

Survivor yeni takımlar 2022 belli oldu! Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? Acun Ilıcalı Survivor yeni takımları açıkladı!

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU!

Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan ada konseyinde takımı değişen yarışmacılar belli oldu.

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Survivor yeni takımlar 2022 belli oldu! Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? Acun Ilıcalı Survivor yeni takımları açıkladı!

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Survivor yeni takımlar 2022 belli oldu! Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? Acun Ilıcalı Survivor yeni takımları açıkladı!

NAGİHAN KARADERE

Survivor yeni takımlar 2022 belli oldu! Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? Acun Ilıcalı Survivor yeni takımları açıkladı!

EVRİM KEKLİK

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