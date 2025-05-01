SURVİVOR’DA BÜYÜK ELEME HEYECANI! 1 Mayıs Survivor’da kim elendi, adaya veda eden yarışmacı açıklandı mı?

SURVİVOR'DA ELEME HEYECANI DEVAM EDİYOR

Survivor'da bu haftanın eleme düellosunda Poyraz ile Yusuf, Batuhan ile Volkan karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelelerin ardından finale kalan isimler Poyraz ve Volkan oldu. Henüz adaya veda eden yarışmacı açıklanmadı. Elenen isim belli olduğunda detaylar haberimize eklenecektir.