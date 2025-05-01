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Haberler Yaşam SURVİVOR'DA BÜYÜK ELEME HEYECANI! 1 Mayıs Survivor'da kim elendi, adaya veda eden yarışmacı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 01.05.2025 21:42 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 21:42

SURVİVOR'DA BÜYÜK ELEME HEYECANI! 1 Mayıs Survivor'da kim elendi, adaya veda eden yarışmacı açıklandı mı?

Survivor'da heyecan dolu eleme gecesi yaşandı! All Star sezonunda dün akşam ekranlara gelen düello mücadelesinde Poyraz – Yusuf ve Batuhan – Volkan ikilisi karşı karşıya geldi. Nefes kesen düellonun final etabına ise Poyraz ile Volkan yükseldi. İzleyiciler şimdi büyük merakla "Survivor'da kim elendi?" sorusunun cevabını bekliyor. 1 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen elemenin sonucu açıklandı mı? İşte Survivor'da yaşanan son gelişmeler ve eleme detayları...

SURVİVOR’DA BÜYÜK ELEME HEYECANI! 1 Mayıs Survivor’da kim elendi, adaya veda eden yarışmacı açıklandı mı?

Survivor'da rekabet tüm hızıyla sürüyor! Poyraz, Yusuf, Batuhan ve Volkan'ın yer aldığı eleme potasında yaşanan mücadele izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecanın doruğa ulaştığı bölümde kimin adaya veda ettiği ise merakla bekleniyor. 1 Mayıs Perşembe günü yayınlanan bölüm sonrası elenen yarışmacı kim oldu, sorusu gündeme oturdu. İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan çarpıcı gelişmeler...

SURVİVOR’DA BÜYÜK ELEME HEYECANI! 1 Mayıs Survivor’da kim elendi, adaya veda eden yarışmacı açıklandı mı?

SURVİVOR'DA ELEME HEYECANI DEVAM EDİYOR
Survivor'da bu haftanın eleme düellosunda Poyraz ile Yusuf, Batuhan ile Volkan karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelelerin ardından finale kalan isimler Poyraz ve Volkan oldu. Henüz adaya veda eden yarışmacı açıklanmadı. Elenen isim belli olduğunda detaylar haberimize eklenecektir.

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SURVİVOR’DA BÜYÜK ELEME HEYECANI! 1 Mayıs Survivor’da kim elendi, adaya veda eden yarışmacı açıklandı mı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR’DA BÜYÜK ELEME HEYECANI! 1 Mayıs Survivor’da kim elendi, adaya veda eden yarışmacı açıklandı mı?

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

1. Yağmur

SURVİVOR’DA BÜYÜK ELEME HEYECANI! 1 Mayıs Survivor’da kim elendi, adaya veda eden yarışmacı açıklandı mı?