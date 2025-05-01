Haberler
Yaşam
SURVİVOR'DA BÜYÜK ELEME HEYECANI! 1 Mayıs Survivor'da kim elendi, adaya veda eden yarışmacı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 01.05.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
21:42
SURVİVOR'DA BÜYÜK ELEME HEYECANI! 1 Mayıs Survivor'da kim elendi, adaya veda eden yarışmacı açıklandı mı?
Survivor'da heyecan dolu eleme gecesi yaşandı! All Star sezonunda dün akşam ekranlara gelen düello mücadelesinde Poyraz – Yusuf ve Batuhan – Volkan ikilisi karşı karşıya geldi. Nefes kesen düellonun final etabına ise Poyraz ile Volkan yükseldi. İzleyiciler şimdi büyük merakla "Survivor'da kim elendi?" sorusunun cevabını bekliyor. 1 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen elemenin sonucu açıklandı mı? İşte Survivor'da yaşanan son gelişmeler ve eleme detayları...