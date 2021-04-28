TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında 27 Nisan 2021 Salı günü ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde kıran kırana geçen bir iletişim oyunu ve heyecanlı geçen bir eleme konseyi yaşandı. Oynanan dokunulmazlık oyunları ve ada konseylerinde eleme potasına giren Survivor Aleyna Çalışkan ile İlayda Şeker'in yanına eklenecek olan yeni adaylardan birisi Survivor 16. Hafta SMS oylaması sonuçlarına göre adaya veda edecek. Yarışmanın son bölümüne ilişkin son dakika detaylarını öğrenmek isteyen izleyiciler Survivorda kim elendi? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. 16. Hafta SMS oylaması sonuçları ile bu hafta Survivorda kim elendi, kim gitti? sorusu yanıtları ve tüm son dakika detayları şöyle;