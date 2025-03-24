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SURVİVOR'DA ELEME HEYECANI! 23 Mart 2025 TV8 ekranı ile Survivor'da elenen isim belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 24.03.2025 00:20
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025
00:20
SURVİVOR'DA ELEME HEYECANI! 23 Mart 2025 TV8 ekranı ile Survivor'da elenen isim belli oldu mu?
Survivor 2025, 23 Mart Pazar akşamı heyecan dolu bir eleme oyunu ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Adada kalabilmek için mücadele eden eleme adayları, tüm güçlerini ortaya koyarak kıyasıya bir rekabete girdi. Her geçen gün zorluğun arttığı yarışmada, hem fiziksel dayanıklılık hem de mental güç ön plana çıktı. Peki, Survivor'da bu hafta kim elendi?