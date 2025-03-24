SURVİVOR’DA ELEME HEYECANI! 23 Mart 2025 TV8 ekranı ile Survivor’da elenen isim belli oldu mu?

Survivor 2025 heyecanı tüm hızıyla sürerken, All Star ve Gönüllüler takımları arasındaki mücadele nefes kesiyor. Geçmiş sezonlarda iz bırakan yarışmacıların yer aldığı bu sezonda, 23 Mart Pazar günü eleme oyunu gerçekleşti. Peki, bu zorlu gecede Survivor'a veda eden isim kim oldu? İşte detaylar...