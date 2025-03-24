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Haberler Yaşam SURVİVOR'DA ELEME HEYECANI! 23 Mart 2025 TV8 ekranı ile Survivor'da elenen isim belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 24.03.2025 00:20 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 00:20

SURVİVOR'DA ELEME HEYECANI! 23 Mart 2025 TV8 ekranı ile Survivor'da elenen isim belli oldu mu?

Survivor 2025, 23 Mart Pazar akşamı heyecan dolu bir eleme oyunu ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Adada kalabilmek için mücadele eden eleme adayları, tüm güçlerini ortaya koyarak kıyasıya bir rekabete girdi. Her geçen gün zorluğun arttığı yarışmada, hem fiziksel dayanıklılık hem de mental güç ön plana çıktı. Peki, Survivor'da bu hafta kim elendi?

SURVİVOR’DA ELEME HEYECANI! 23 Mart 2025 TV8 ekranı ile Survivor’da elenen isim belli oldu mu?

Survivor 2025 heyecanı tüm hızıyla sürerken, All Star ve Gönüllüler takımları arasındaki mücadele nefes kesiyor. Geçmiş sezonlarda iz bırakan yarışmacıların yer aldığı bu sezonda, 23 Mart Pazar günü eleme oyunu gerçekleşti. Peki, bu zorlu gecede Survivor'a veda eden isim kim oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR’DA ELEME HEYECANI! 23 Mart 2025 TV8 ekranı ile Survivor’da elenen isim belli oldu mu?

SURVİVOR'DA DÜELLOYU KİM KAZANDI?
Survivor'un heyecan dolu dokunulmazlık oyunlarının ardından, eleme potasına giren isimler belli oldu. Sedat, Batuhan Gökgöz, Doğuş ve İsmail Balaban düello oyununda mücadele gösterdi. Sedat ve Batuhan ilk turu kazanarak eleme potasından çıktılar. İsmail ve Doğuş ise önümüzdeki eleme düellosunda yarışacak. Aralarından biri Survivor'a veda edecek.

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SURVİVOR’DA ELEME HEYECANI! 23 Mart 2025 TV8 ekranı ile Survivor’da elenen isim belli oldu mu?

SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor 2025'in 23 Mart Pazar günü ekrana gelen yeni bölümünde kimin elendiği henüz belli olmadı. Konu ile ilişkili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

SURVİVOR’DA ELEME HEYECANI! 23 Mart 2025 TV8 ekranı ile Survivor’da elenen isim belli oldu mu?

SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Rodeo oyununda erkekler mücadelesini All Star takımı kazanırken, Kadınlar mücadelesini ise Gönüllüler takımı kazandı. Final oyunu ise gecenin kazanan takımını belirlemek için kilit rol oynadı.

SURVİVOR’DA ELEME HEYECANI! 23 Mart 2025 TV8 ekranı ile Survivor’da elenen isim belli oldu mu?

En iyi isimler final oyununda sahneye çıktı. Gönüllüler takımı final oyununu kazanırken dokunulmazlığın sahibi oldu.