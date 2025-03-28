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Haberler Yaşam SURVİVOR'DA ELEME HEYECANI' 28 Mart Survivor'da bu hafta kim elendi. ödül oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 22:13 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 22:13

SURVİVOR'DA ELEME HEYECANI' 28 Mart Survivor'da bu hafta kim elendi. ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan dorukta! İlk etapta, Gönüllüler ve All Star takımları, büyük ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele verecek. İkinci etapta ise, haftanın eleme adayları, adada kalma şansı için eleme düellosunda karşı karşıya gelecek. Peki, "Survivor'da kim elendi? 28 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?" İşte 28 Mart Survivor All Star'da ödül oyununu kazanan takım...

SURVİVOR’DA ELEME HEYECANI’ 28 Mart Survivor’da bu hafta kim elendi. ödül oyununu kim kazandı?

Survivor All Star'da heyecan dorukta! Zorlu ada şartları ve artan rekabet, yarışmacıları büyük ödül için mücadeleye zorluyor. Eleme düellosunda potadaki yarışmacılar, hayallerine devam edebilmek için tüm güçlerini ortaya koyacak. Peki, 28 Mart'taki ödül oyununu kim kazandı ve kim elendi? İşte Survivor'un son bölümünden detaylar…

SURVİVOR’DA ELEME HEYECANI’ 28 Mart Survivor’da bu hafta kim elendi. ödül oyununu kim kazandı?

SURVİVOR KİM ELENDİ 28 MART?

Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim henüz belli olmadı.

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SURVİVOR’DA ELEME HEYECANI’ 28 Mart Survivor’da bu hafta kim elendi. ödül oyununu kim kazandı?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunu heyecanı devam ediyor. Ödülü kazanan takım belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

SURVİVOR’DA ELEME HEYECANI’ 28 Mart Survivor’da bu hafta kim elendi. ödül oyununu kim kazandı?

SURVİVOR ELEME POTASI

1.Pınar

2.Tuğba

3.Asena

4.Yağmur

SURVİVOR’DA ELEME HEYECANI’ 28 Mart Survivor’da bu hafta kim elendi. ödül oyununu kim kazandı?