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SURVİVOR'DA ELEME HEYECANI' 28 Mart Survivor'da bu hafta kim elendi. ödül oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
22:13
SURVİVOR'DA ELEME HEYECANI' 28 Mart Survivor'da bu hafta kim elendi. ödül oyununu kim kazandı?
Survivor'da heyecan dorukta! İlk etapta, Gönüllüler ve All Star takımları, büyük ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele verecek. İkinci etapta ise, haftanın eleme adayları, adada kalma şansı için eleme düellosunda karşı karşıya gelecek. Peki, "Survivor'da kim elendi? 28 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?" İşte 28 Mart Survivor All Star'da ödül oyununu kazanan takım...