SURVİVOR’DA ELEME HEYECANI’ 28 Mart Survivor’da bu hafta kim elendi. ödül oyununu kim kazandı?

Survivor All Star'da heyecan dorukta! Zorlu ada şartları ve artan rekabet, yarışmacıları büyük ödül için mücadeleye zorluyor. Eleme düellosunda potadaki yarışmacılar, hayallerine devam edebilmek için tüm güçlerini ortaya koyacak. Peki, 28 Mart'taki ödül oyununu kim kazandı ve kim elendi? İşte Survivor'un son bölümünden detaylar…