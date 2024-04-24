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SURVİVOR’DA KİM ELENDİ? Damla, Aleyna, Berna, Merve… 24 Nisan 2024 Survivor’a veda eden yarışmacı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 24.04.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
18:29
SURVİVOR’DA KİM ELENDİ? Damla, Aleyna, Berna, Merve… 24 Nisan 2024 Survivor’a veda eden yarışmacı belli oldu mu?
Survivor'da kim elendi sorusuna yanıt aranıyor. TV8 ekranlarının uzun soluklu programında bu sene yarışmalar gibi elemelerde seyircileri ekrana kilitliyor. Her seneden başarılı isimlerin yarıştığı Survivor All Star'da her eleme bir diğerinden tahmin edilemez oluyor. Krımızı takımdan iki, Mavi takımdan iki adayın yarışacağı düellolar bu akşam gerçekleşiyor. Damla, Aleyna, Berna ve Merve'nin yarışacağı eleme düellosunda eşleşmeler belli oldu. Programın takipçileri "Survivor'da kim elendi?" araştırmasına başladılar. Peki, TV8 24 Nisan 2024 Survivor kim gitti, veda eden isim belli oldu mu? İşte düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı ve son bölümden detaylar…