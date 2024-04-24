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Haberler Yaşam SURVİVOR’DA KİM ELENDİ? Damla, Aleyna, Berna, Merve… 24 Nisan 2024 Survivor’a veda eden yarışmacı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 24.04.2024 18:29 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 18:29

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ? Damla, Aleyna, Berna, Merve… 24 Nisan 2024 Survivor’a veda eden yarışmacı belli oldu mu?

Survivor'da kim elendi sorusuna yanıt aranıyor. TV8 ekranlarının uzun soluklu programında bu sene yarışmalar gibi elemelerde seyircileri ekrana kilitliyor. Her seneden başarılı isimlerin yarıştığı Survivor All Star'da her eleme bir diğerinden tahmin edilemez oluyor. Krımızı takımdan iki, Mavi takımdan iki adayın yarışacağı düellolar bu akşam gerçekleşiyor. Damla, Aleyna, Berna ve Merve'nin yarışacağı eleme düellosunda eşleşmeler belli oldu. Programın takipçileri "Survivor'da kim elendi?" araştırmasına başladılar. Peki, TV8 24 Nisan 2024 Survivor kim gitti, veda eden isim belli oldu mu? İşte düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı ve son bölümden detaylar…

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ? Damla, Aleyna, Berna, Merve… 24 Nisan 2024 Survivor’a veda eden yarışmacı belli oldu mu?

Survivor'da kim gitti sorusu gündeme yerleşti. TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışmada 24 Nisan 2024 tarihli 95. bölümde eleme gerçekleşecek. Potaya son giden isim kırmızı takımdan Merve'nin olmasıyla birlikte eşleşmeler belli oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte detaylar

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ? Damla, Aleyna, Berna, Merve… 24 Nisan 2024 Survivor’a veda eden yarışmacı belli oldu mu?

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor düello oyunu sonucu elenen isim yarışmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte konu ile ilgili tüm detaylar şöyle;

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SURVİVOR’DA KİM ELENDİ? Damla, Aleyna, Berna, Merve… 24 Nisan 2024 Survivor’a veda eden yarışmacı belli oldu mu?

SURVİVOR ALL STAR DÜELLO OYUNUNDA HANGİ YARIŞMACI ADAYA VEDA ETTİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bu akşam Damla, Aleyna, Berna ve Merve eleme düellosuna çıkıyor.

Henüz elenen belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ? Damla, Aleyna, Berna, Merve… 24 Nisan 2024 Survivor’a veda eden yarışmacı belli oldu mu?

SURVİVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI!

Bu hafta kadın yarışmacıların eleme haftası. 4 isim düelloya çıkıyor:

  1. MERVE
  2. DAMLA
  3. ALEYNA
  4. BERNA
SURVİVOR’DA KİM ELENDİ? Damla, Aleyna, Berna, Merve… 24 Nisan 2024 Survivor’a veda eden yarışmacı belli oldu mu?

DÜELLO EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU MU?

Acun Ilıcalı konseyde eşleşmeleri açıkladı:

Merve- Berna

Damla- Aleyna

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