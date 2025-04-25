SUSTALI CEYLAN 4. BÖLÜM İZLE HD: ATV ile Sustalı Ceylan son bölüm izle, tek parça!

Daha ilk görevinde büyük bir tehlike ile yüzleşip ölümle burun buruna gelir. Bekri Vezirli'nin güvenini kazanmak, sandığı kadar kolay olmayacaktır.

Ceylan, hiç tanımadığı bu tehlikeli dünyanın karanlığı ile nasıl başa çıkacaktır?

Oğlu için kendini feda eden Ceylan'ın cesareti, Ferhat'ı nasıl etkileyecektir?