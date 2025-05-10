Sustalı Ceylan son bölümde yaşananlar: ATV ile Sustalı Ceylan 6. bölüm özetiyle neler oldu?

Ferhat her an biraz daha derinden hissettiği yakınlık ile yükünü hafifletmeye, onu başka bir hayatın mümkün olabileceğine inandırmaya çalışsa da nafile!

Geçmişin yaralarıyla aşka kapılarını kapatan Ceylan'ın duvarlarını yıkamaz.

Necmi'nin yaptığı yasa dışı altın işini öğrenmesiyle, yeni bir ateşin tam ortasında bulur Ceylan kendini.