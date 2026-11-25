1970'li yılların Adana'sında geçen çarpıcı bir toprak ve aşk hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanan yapım için takvim netleşti. Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in başrollerinde yer aldığı yapımda ilk bölüm bekleniyor.