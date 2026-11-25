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Susuz Yaz ne zaman başlıyor, hangi gün? Kanal D'nin yeni dizisi Susuz Yaz konusu ve oyuncuları
Giriş Tarihi: 25.11.2026 09:53
Susuz Yaz ne zaman başlıyor, hangi gün? Kanal D'nin yeni dizisi Susuz Yaz konusu ve oyuncuları
Necati Cumalı'nın ölümsüz eserinden televizyona uyarlanan Susuz Yaz için geri sayım başladı. İlk tanıtımları ve afişleriyle izleyicinin karşısına çıkan yapımda yayın tarihi belli oldu. Dizi tutkunları yayın günü için araştırmalara hız kazandırdı. Peki, Susuz Yaz ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?