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Swinger partisinde tanıştığı kadının kızına iğrenç şeyler yaptı: Anne izleyip video çekti!
Giriş Tarihi: 15.07.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
18:22
Swinger partisinde tanıştığı kadının kızına iğrenç şeyler yaptı: Anne izleyip video çekti!
Konya'da birlikte yaşadığı kadının kızını istismar edip, bu anlara ilişkin görüntüleri de arkadaşlarına gönderen eski muhtar Murat M. (53) ve görüntüleri çeken öz anne Meral A. (45) hakkında 88 yıla kadar hapis cezası istendi. Meral A'nın Murat M. ile kızını sık sık evde yalnız bıraktığı, kızının üzerinde baskı kurduğu, istismarı engellemek için hiçbir şey yapmadığı kaydedildi.