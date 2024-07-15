Swinger partisinde tanıştığı kadının kızına iğrenç şeyler yaptı: Anne izleyip video çekti!

Küçük kızın istememesine rağmen zorla istismara devam eden Murat M., bu da yetmezmiş gibi küçük kıza pornografik görüntüler izlettirip, 'Bak ne güzel, sende bunlar gibi yapmak ister misin? dedi. Yıllar boyunca kızı istismar eden Murat M. bu anları bir de kayıt altına aldı.