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Haberler Yaşam Swinger partisinde tanıştığı kadının kızına iğrenç şeyler yaptı: Anne izleyip video çekti!
Giriş Tarihi: 15.07.2024 18:22 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 18:22

Swinger partisinde tanıştığı kadının kızına iğrenç şeyler yaptı: Anne izleyip video çekti!

Konya'da birlikte yaşadığı kadının kızını istismar edip, bu anlara ilişkin görüntüleri de arkadaşlarına gönderen eski muhtar Murat M. (53) ve görüntüleri çeken öz anne Meral A. (45) hakkında 88 yıla kadar hapis cezası istendi. Meral A'nın Murat M. ile kızını sık sık evde yalnız bıraktığı, kızının üzerinde baskı kurduğu, istismarı engellemek için hiçbir şey yapmadığı kaydedildi.

TOLGA YANIK
Swinger partisinde tanıştığı kadının kızına iğrenç şeyler yaptı: Anne izleyip video çekti!

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesine bağlı bir mahallenin önceki dönem muhtarı evli Murat M., 2018 yılında swinger (eş değiştirme) partisinde tanıştığı Meral A. ile 2020 yılından itibaren dini nikahlı olarak birlikte yaşamaya başladı. Murat M. eşinden boşanan ve velayeti annesinde olan Meral A'nın o dönem 14 yaşında olan kızı S.N.A'yı istismar etmeye başladı.

Swinger partisinde tanıştığı kadının kızına iğrenç şeyler yaptı: Anne izleyip video çekti!

Küçük kızın istememesine rağmen zorla istismara devam eden Murat M., bu da yetmezmiş gibi küçük kıza pornografik görüntüler izlettirip, 'Bak ne güzel, sende bunlar gibi yapmak ister misin? dedi. Yıllar boyunca kızı istismar eden Murat M. bu anları bir de kayıt altına aldı.

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Swinger partisinde tanıştığı kadının kızına iğrenç şeyler yaptı: Anne izleyip video çekti!

Çektiği görüntüleri yine kendisi gibi çocuklara istismarda bulunan birine gönderdi. ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi tarafından tespit edilip, ihbarda bulunulması üzerine Murat M. ve anne Meral A. geçtiğimiz Şubat ayında gözaltına alındı. Murat M'nin S.N.A'ya yaptığı istismarda telefonunda ele geçirildi. Her iki şüpheli de 18 Şubat günü tutuklandı.

Swinger partisinde tanıştığı kadının kızına iğrenç şeyler yaptı: Anne izleyip video çekti!

KIZI İSTİSMAR EDİLİRKEN ANNE DE GÖRÜNTÜLERİ ÇEKMİŞ
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Murat M. ve anne Meral A. hakkında 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 88 yıla kadar hapis cezaları istendi.

Swinger partisinde tanıştığı kadının kızına iğrenç şeyler yaptı: Anne izleyip video çekti!

Her iki şüpheli hakkında Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. İddianamede yazılanlar ise kan dondurdu. İddianamede Meral A.'nın kızının istismar edilmesine göz yumduğu hatta kızı istismar edilirken görüntülerin birçoğunun ise onun tarafından çekildiği belirlendi.

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