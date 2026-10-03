Tadilat için merdivenleri kırdırdı, içinden çıkan 44 yıllık mesaj herkesi şoke etti!

Mektubu gördüğünde gözlerine inanamadığını belirten Rachel, o günleri şu sözlerle anlattı: "O boşluğu babam fark etmişti. 1980'lerde zaman kapsülleri çok popülerdi. Ben de gelecekteki birine mesaj göndermenin harika bir fikir olacağını düşündüm ve o notu yazıp oraya sakladım. Onca yıl sonra birinin bunu gerçekten bulması inanılmaz bir duygu."