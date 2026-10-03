Haberler
Galeri
Yaşam
Tadilat için merdivenleri kırdırdı, içinden çıkan 44 yıllık mesaj herkesi şoke etti!
Giriş Tarihi: 03.10.2026 21:55
Güncelleme Tarihi: 03.10.2026 21:58
Tadilat için merdivenleri kırdırdı, içinden çıkan 44 yıllık mesaj herkesi şoke etti!
İngiltere'de evinde tadilat yaptıran bir kadın, merdiven boşluğunun derinliklerine gizlenmiş sararmış bir kağıt parçası buldu. Üzerinde 44 yıl önce 10 yaşındaki bir kız çocuğu tarafından yazılmış gizemli bir not olan bu "zaman kapsülü", sosyal medyada paylaşıldıktan sadece 1 saat sonra tüyleri diken diken eden bir kavuşmaya sahne oldu.