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Giriş Tarihi: 03.10.2026 21:55 Güncelleme Tarihi: 03.10.2026 21:58

Tadilat için merdivenleri kırdırdı, içinden çıkan 44 yıllık mesaj herkesi şoke etti!

İngiltere'de evinde tadilat yaptıran bir kadın, merdiven boşluğunun derinliklerine gizlenmiş sararmış bir kağıt parçası buldu. Üzerinde 44 yıl önce 10 yaşındaki bir kız çocuğu tarafından yazılmış gizemli bir not olan bu "zaman kapsülü", sosyal medyada paylaşıldıktan sadece 1 saat sonra tüyleri diken diken eden bir kavuşmaya sahne oldu.

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Tadilat için merdivenleri kırdırdı, içinden çıkan 44 yıllık mesaj herkesi şoke etti!

Eski bir ev satın aldığınızda, duvarların veya zeminlerin altında önceki sahiplerden kalan bir şeyler bulma fikri her zaman heyecan vericidir. İngiltere'nin Essex bölgesinde yaşayan 36 yaşındaki Michelle Harwood'un evinde yaşananlar ise, tam da filmlere konu olacak türden bir "geçmişten gelen mesaj" hikayesi.

Tadilat için merdivenleri kırdırdı, içinden çıkan 44 yıllık mesaj herkesi şoke etti!

Evinde tadilat yapan Harwood'un çağırdığı usta, ahşap merdivenleri sökerken ulaşılamaz, karanlık bir boşluk fark etti. Deliğin içine elini uzattığında ise özenle katlanmış, sararmış bir kağıt parçası buldu.

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Tadilat için merdivenleri kırdırdı, içinden çıkan 44 yıllık mesaj herkesi şoke etti!

10 YAŞINDAKİ RACHEL'DAN GELECEĞE MEKTUP

Harwood kağıdı açıp okuduğunda, bunun 1982 yılında yazılmış bir mektup olduğunu gördü. Mektup, o dönemde evde yaşayan 10 yaşındaki Rachel North isimli bir kız çocuğu tarafından yazılmıştı.

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Tadilat için merdivenleri kırdırdı, içinden çıkan 44 yıllık mesaj herkesi şoke etti!

44 yıl karanlıkta bekleyen bu notta küçük Rachel; anne-babası, erkek kardeşi ve çok sevdiği kedisi "Kizzy" ile birlikte bu evde yaşadığını anlatıyordu.

Tadilat için merdivenleri kırdırdı, içinden çıkan 44 yıllık mesaj herkesi şoke etti!

Bu tarihi nottan çok etkilenen evin yeni sahibi Harwood, mektubu yazan o küçük kızı bulmak için kağıdın fotoğrafını çekerek yerel bir sosyal medya grubunda paylaştı.

Tadilat için merdivenleri kırdırdı, içinden çıkan 44 yıllık mesaj herkesi şoke etti!

44 YILLIK SIR SADECE 1 SAATTE ÇÖZÜLDÜ!

İnternetin gücü tam da bu noktada devreye girdi. Paylaşımdan sadece bir saat sonra gruptaki diğer üyeler, fotoğraftaki ismi tanıdı ve bir kadını gönderiye etiketledi. Etiketlenen kişi, bugün 54 yaşında olan ve Milton Keynes kasabasında öğretmenlik yapan Rachel Miles'ın (eski soyadıyla North) ta kendisiydi!

Tadilat için merdivenleri kırdırdı, içinden çıkan 44 yıllık mesaj herkesi şoke etti!

Mektubu gördüğünde gözlerine inanamadığını belirten Rachel, o günleri şu sözlerle anlattı: "O boşluğu babam fark etmişti. 1980'lerde zaman kapsülleri çok popülerdi. Ben de gelecekteki birine mesaj göndermenin harika bir fikir olacağını düşündüm ve o notu yazıp oraya sakladım. Onca yıl sonra birinin bunu gerçekten bulması inanılmaz bir duygu."

Tadilat için merdivenleri kırdırdı, içinden çıkan 44 yıllık mesaj herkesi şoke etti!

44 yıl boyunca merdiven altında karanlıkta bekleyen o mesaj, artık evin yeni sahibi Michelle'in buzdolabının kapağında onur köşesinde duruyor. İşte notta yazılanlar:

"Bulana,
Bu mektup buraya 12 Ağustos 1982'de, Kraliçe II. Elizabeth'in hükümdarlığı sırasında bırakıldı.
Benim adım Rachel North. Burada annem, babam, erkek kardeşim ve Kizzy adındaki kedimle yaşıyorum.

10 yaşındayım ve ayın 11'inde doğdum."

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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