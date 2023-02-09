Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından kardeşinin göçük altında olduğunu duyurmuştu. Genç fenomenin göçük altında kaldığı evle ilgili ünlü isimlerden açıklama geldi. Son olarak Derya Uluğ, AFAD ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Öte yandan "Taha Duymaz yaşıyor mu, bulundu mu, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Göçük altında kaldığı bilinen genç isim için ablası dua istedi. Peki, Taha Duymaz kimdir bulundu mu, öldü mü, son durum ne? İşte son açıklamalar…