Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TAHA DUYMAZ kimdir, bulundu mu, yaşıyor mu, son durum ne? Fenomen genç Taha Duymaz öldü mü? Göçük altında umutlu bekleyiş...
Giriş Tarihi: 09.02.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 11:55

TAHA DUYMAZ kimdir, bulundu mu, yaşıyor mu, son durum ne? Fenomen genç Taha Duymaz öldü mü? Göçük altında umutlu bekleyiş...

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından kardeşinin göçük altında olduğunu duyurmuştu. Genç fenomenin göçük altında kaldığı evle ilgili ünlü isimlerden açıklama geldi. Son olarak Derya Uluğ, AFAD ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Öte yandan "Taha Duymaz yaşıyor mu, bulundu mu, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Göçük altında kaldığı bilinen genç isim için ablası dua istedi. Peki, Taha Duymaz kimdir bulundu mu, öldü mü, son durum ne? İşte son açıklamalar…

TAHA DUYMAZ kimdir, bulundu mu, yaşıyor mu, son durum ne? Fenomen genç Taha Duymaz öldü mü? Göçük altında umutlu bekleyiş...

Çektiği yemek videolarıyla sosyal medya fenomeni haline gelen Taha Duymaz, depremde göçük altında kalan isimler arasında. Sevenleri genç isimle ilgili olarak "Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında, yaşıyor mu, bulundu mu?" sorularıyla gelişmeleri yakından takip ediyor. Genç fenomenin ablası sosyal medyaya yüklediği videoyla kardeşine ve ailesinin diğer üyelerine ulaşamadığını gözyaşlarıyla dile getirirken yardım çağrısında bulunmuştu. Konuyla ilgili son açıklama ise Derya Uluğ'dan geldi. Peki, Taha Duymaz yaşıyor mu, öldü mü, göçük altından çıkarıldı mı, son durum ne? İşte detaylar.

TAHA DUYMAZ kimdir, bulundu mu, yaşıyor mu, son durum ne? Fenomen genç Taha Duymaz öldü mü? Göçük altında umutlu bekleyiş...

FENOMEN GENÇ TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilimizde büyük yıkımlara neden oldu. Yaşanan deprem felaketinde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Hatay'da yaşayan ve yayınladığı yemek videoyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, ve ailesi de depremde göçük altında kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TAHA DUYMAZ kimdir, bulundu mu, yaşıyor mu, son durum ne? Fenomen genç Taha Duymaz öldü mü? Göçük altında umutlu bekleyiş...

"TAHA'NIN OLDUĞU BİNANIN ÜZERİNE BİR BİNA DAHA YIKILMIŞ"

Depremin ardından bölgedeki vatandaş için çalışmalara başlayan şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından Taha Duymaz'ın olduğu binanın üzerine bir bina daha yıkıldığını ve büyük vinçlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Sabaha karşı bir video yayınlayan Uluğ, "Biz şu an Taha Duymaz ile ilgili bilgi vermek istedik size. Mustafa Burak'la konuşuyor. Biz oraya vinç ve operatör yönlendirdik" dedi. Konuyla ilgili konuşan iş insanı Mustafa Akan, "Taha Duymaz'ın olduğu binanın üzerinde bir bina daha varmış. CZN Burak orada zaten. İrtibata geçtik. Bir binayı kaldırırken diğerinin tutulması lazım. Vinç bekliyoruz. İnşallah olacak. Saat 8-9 gibi. Vinçler gelecek" ifadelerini kullandı.

TAHA DUYMAZ kimdir, bulundu mu, yaşıyor mu, son durum ne? Fenomen genç Taha Duymaz öldü mü? Göçük altında umutlu bekleyiş...

"AFAD GELDİ, ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

Derya Uluğ son paylaşımında ise AFAD'ın bölgeye gittiğini söyleyerek "Bu binada, Taha Duymaz'ın kendisi, kardeşi Melek Duymaz ve Umut Duymaz, halası, eniştesi ve komşuları var. Herkesten yardım istiyorum. Taha'nın olduğu enkaza AFAD geldi, çalışma başladı arkadaşlar. Şu an gelen kesin ve et bilgi. Orda zorlu bir süreç var. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

TAHA DUYMAZ kimdir, bulundu mu, yaşıyor mu, son durum ne? Fenomen genç Taha Duymaz öldü mü? Göçük altında umutlu bekleyiş...

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz, 1 Eylül 2003'te, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde doğdu.Aşçı olmayı hayal ettiğini söyleyen Taha Duymaz, Youtube'da yayımladığı, evinin mutfağında çektiği yemek yapma videolarıyla binlerce insan tarafından tanındı.

SON DAKİKA