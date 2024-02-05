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Taksi ücretini ödemeyen kadın şoke oldu: Tüm Türkiye rezilliğini izlemişti!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
09:52
Taksi ücretini ödemeyen kadın şoke oldu: Tüm Türkiye rezilliğini izlemişti!
Taksi ücretini ödemeyen kadın şoföre de saldırmıştı. O anlar kameralara saniye saniye yansımıştı. Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken genç kadın bugün gözaltına alındı. 285 lira taksi ücretini ödemeyen ve şoföre tekmeler savuran kadın yolcu J.S.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte haberin ayrıntıları...