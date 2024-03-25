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Giriş Tarihi: 25.03.2024 12:24 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 12:24

Taksici ile yolcu arasında ilginç kavga! "Şerefsizsiniz" deyince...

İstanbul Aksaray'da yabancı uyruklu kadın ile taksici arasında iddiaya göre; hızlı gitmediği için tartışma çıktı. Tartışma esnasında kadın, taksiciye "hep böyle yapıyorsunuz" deyip küfür edince ortalık karıştı. Yaşananlar kameralara yansırken taksici Taner Çatalbaş, "Bana hızlı git dedi, trafik olunca da bana 'hep böyle yapıyorsunuz, siz şerefsizsiniz' dedi" ifadelerini kullandı.

İHA
Taksici ile yolcu arasında ilginç kavga! Şerefsizsiniz deyince...

İstanbul Aksaray'da yabancı uyruklu kadın ile taksici arasında iddiaya göre; hızlı gitmediği için tartışma çıktı. Tartışma esnasında kadın, taksiciye "hep böyle yapıyorsunuz" deyip küfür edince ortalık karıştı. Yaşananlar kameralara yansırken taksici Taner Çatalbaş, "Bana hızlı git dedi, trafik olunca da bana 'hep böyle yapıyorsunuz, siz şerefsizsiniz' dedi" ifadelerini kullandı.

Taksici ile yolcu arasında ilginç kavga! Şerefsizsiniz deyince...

"BENİ DÖVÜYORLAR" DİYEREK BAĞIRMAYA BAŞLADI

İddiaya göre, taksici Çatalbaş kadına araçtan inmesini söyledi. Ancak kadın inmeyerek polis diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine yaşananları cep telefonu ile kayıt altına alan taksiciyi gören kadın bu kez de "beni dövüyorlar" diyerek bağırmaya başladı. Kadının küfür ve hakaret ettiği olay ise kameralara yansıdı. Olayın ardından emniyete giden kadın ve taksicinin bir süre sonra birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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Taksici ile yolcu arasında ilginç kavga! Şerefsizsiniz deyince...

"SİZ ŞEREFSİZSİNİZ' DEDİ"

Olayla ilgili konulan taksici, "25 senedir taksicilik yapıyorum. Olay günü Aksaray'dan müşteri aldım, Taksim'e getirdim. İneceği yere 150 metre falan kaldı, sağa doğru yanaştım. Hızlı gitmemi söyledi, zaten ineceğini söyledim. O da taksiye hızlı gitmek için bindiğini söyledi. Ben de trafiğin olduğunu, nasıl gideceğimi söyledim. Bana 'hep böyle yapıyorsunuz' diyerek küfür etti. Öyle deyince ben de sağa çektim, 'arabamdan hemen iner misin, hemen seni indirmek istiyorum, götürmeyeceğim' dedim. Bu sefer polis diye bağırmaya başladı. O bağırınca ben de kameraya almaya başladım. 'Polis, beni dövüyorlar' dedi. Sonra bir abi geldi, Arapça onunla bir şeyler konuştu, 'ben senin yanındayım kardeşim, bu bilerek yapıyor' dedi.

Taksici ile yolcu arasında ilginç kavga! Şerefsizsiniz deyince...

"POLİS ONA İNANMADI, YALAN SÖYLÜYORDU"

Yunus ekipleri geldi. Sonra beni Kasımpaşa karakoluna gönderdiler. 3 buçuk saat kadar bekledik orada. Sürekli orada da hakaret ediyordu. Polis memuru ona, arabanın içerisindeki kamerayı açacağını, açtıktan sonra onu dövüp dönmediğimi göreceğimizi söyledi. Bu kez 'beni dövmedi, dövmeye kalktı' dedi. Polis ona inanmadı, yalan söylüyordu. İyice cıvıttı, bedavadan 4 saat karakolda beklemiş oldum. Haklı olduğumu bildiğim için, kayda değer bir şey olacağını düşünmediğimden dolayı pek de umursamadım. Arabanın kamerası da var, elimdeki telefonla da çekmişim. Hiçbir şekilde hiçbir şeyi tutturamayacağını biliyorum" diye konuştu.

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