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Taksici ile yolcu arasında ilginç kavga! "Şerefsizsiniz" deyince...
Giriş Tarihi: 25.03.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
12:24
Taksici ile yolcu arasında ilginç kavga! "Şerefsizsiniz" deyince...
İstanbul Aksaray'da yabancı uyruklu kadın ile taksici arasında iddiaya göre; hızlı gitmediği için tartışma çıktı. Tartışma esnasında kadın, taksiciye "hep böyle yapıyorsunuz" deyip küfür edince ortalık karıştı. Yaşananlar kameralara yansırken taksici Taner Çatalbaş, "Bana hızlı git dedi, trafik olunca da bana 'hep böyle yapıyorsunuz, siz şerefsizsiniz' dedi" ifadelerini kullandı.