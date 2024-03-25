Taksici ile yolcu arasında ilginç kavga! "Şerefsizsiniz" deyince...

"SİZ ŞEREFSİZSİNİZ' DEDİ"

Olayla ilgili konulan taksici, "25 senedir taksicilik yapıyorum. Olay günü Aksaray'dan müşteri aldım, Taksim'e getirdim. İneceği yere 150 metre falan kaldı, sağa doğru yanaştım. Hızlı gitmemi söyledi, zaten ineceğini söyledim. O da taksiye hızlı gitmek için bindiğini söyledi. Ben de trafiğin olduğunu, nasıl gideceğimi söyledim. Bana 'hep böyle yapıyorsunuz' diyerek küfür etti. Öyle deyince ben de sağa çektim, 'arabamdan hemen iner misin, hemen seni indirmek istiyorum, götürmeyeceğim' dedim. Bu sefer polis diye bağırmaya başladı. O bağırınca ben de kameraya almaya başladım. 'Polis, beni dövüyorlar' dedi. Sonra bir abi geldi, Arapça onunla bir şeyler konuştu, 'ben senin yanındayım kardeşim, bu bilerek yapıyor' dedi.