Taksici Oğuz Erge’nin katili Delil Aysal’dan kart oyunu! İşte yalan dolu skandal savunması!

CİNAYET VE GASP ARAÇ KAMERASINA YANSIDI: OĞUZ ERGE'YE TOKAT ATTI

Tanınmamak için yüzünü medikal maske ile gizleyen ve başında kapüşonu bulunan gaspçı Aysal'ın silahlı saldırı anı, araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksi durduktan sonra cebinden para çıkarır gibi yapan Delil Aysal'ın tabancayla 3 el ateş ettiği ve kurşunların isabet ettiği taksi şoförü Erge'nin yan koltuğa doğru devrilip hareketsiz kalması yer alıyor.