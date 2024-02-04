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Haberler Yaşam Taksici Oğuz Erge’nin katili Delil Aysal’dan kart oyunu! İşte yalan dolu skandal savunması!
Giriş Tarihi: 04.02.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 11:29

Taksici Oğuz Erge’nin katili Delil Aysal’dan kart oyunu! İşte yalan dolu skandal savunması!

Taksici Oğuz Erge cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. 2 çocuk babası Oğuz Erge'yi katleden Delil Aysal kıskıvrak yakalanarak tutuklandı. SABAH, Delil Aysal'ın savcılık ifadesine ulaştı. Skandal bir savunma yapan cani, araç içi kamerasına yansıyan vahşet anlarını bile yalanladı. Gecenin ayazında kendisine yardım etmeye çalışan taksi şoförüne iftira atmaktan bile çekinmeyen ve gasp öncesi tanınmamak için maske ve kapüşon ile yüzünü gizleyen cani, "Ödemeyi kartla yapacaktım" yalanını ortaya attı. İşte Türkiye'nin lanetlediği caninin skandal savunması

Ceyhan TORLAK
Taksici Oğuz Erge’nin katili Delil Aysal’dan kart oyunu! İşte yalan dolu skandal savunması!

İzmir Gaziemir'de, 31 Aralık saat 03.30 sıralarında evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon bulunan Delil Aysal, müşteri olarak bindi. Taksi şoförü Erge'yi bir süre taksiyi çeşitli adreslerde dolaştıran Delil Aysal, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, yanındaki tabancayı çıkardı.

Taksici Oğuz Erge’nin katili Delil Aysal’dan kart oyunu! İşte yalan dolu skandal savunması!

OĞUZ ERGE'YE 3 KEZ ATEŞ ETTİ
Delil Aysal, peş peşe 3 el ateş edip taksici Erge'yi yaraladı. Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran Delil Aysal, Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasbedip, boş kovanları aldıktan sonra kaçtı.

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Taksici Oğuz Erge’nin katili Delil Aysal’dan kart oyunu! İşte yalan dolu skandal savunması!

TAKSİCİ OĞUZ ERGE KURTARILAMADI
Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine gelen sağlık ekipleri, direksiyonun başında yaralı halde bulunan Erge'yi, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Oğuz Erge, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Taksici Oğuz Erge’nin katili Delil Aysal’dan kart oyunu! İşte yalan dolu skandal savunması!

CİNAYET VE GASP ARAÇ KAMERASINA YANSIDI: OĞUZ ERGE'YE TOKAT ATTI
Tanınmamak için yüzünü medikal maske ile gizleyen ve başında kapüşonu bulunan gaspçı Aysal'ın silahlı saldırı anı, araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksi durduktan sonra cebinden para çıkarır gibi yapan Delil Aysal'ın tabancayla 3 el ateş ettiği ve kurşunların isabet ettiği taksi şoförü Erge'nin yan koltuğa doğru devrilip hareketsiz kalması yer alıyor.

Taksici Oğuz Erge’nin katili Delil Aysal’dan kart oyunu! İşte yalan dolu skandal savunması!

Delil Aysal'ın tabancayla vurduğu Erge'ye ardından tokat atarak tepkisini ölçmeye çalıştığı, ardından üzerinde ve takside bir şeyler aradıktan sonra kaçtığı görüldü.

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