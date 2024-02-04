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Taksici Oğuz Erge’nin katili Delil Aysal’dan kart oyunu! İşte yalan dolu skandal savunması!
Giriş Tarihi: 04.02.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
11:29
Taksici Oğuz Erge’nin katili Delil Aysal’dan kart oyunu! İşte yalan dolu skandal savunması!
Taksici Oğuz Erge cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. 2 çocuk babası Oğuz Erge'yi katleden Delil Aysal kıskıvrak yakalanarak tutuklandı. SABAH, Delil Aysal'ın savcılık ifadesine ulaştı. Skandal bir savunma yapan cani, araç içi kamerasına yansıyan vahşet anlarını bile yalanladı. Gecenin ayazında kendisine yardım etmeye çalışan taksi şoförüne iftira atmaktan bile çekinmeyen ve gasp öncesi tanınmamak için maske ve kapüşon ile yüzünü gizleyen cani, "Ödemeyi kartla yapacaktım" yalanını ortaya attı. İşte Türkiye'nin lanetlediği caninin skandal savunması