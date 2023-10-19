Haberler Yaşam Taksicilerden Filistin'e destek konvoyu! "Filistin'de ölen yaralanan kardeşlerimizin sesini duyurmak için toplandık"

Giriş Tarihi: 19.10.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 11:24

Taksicilerden Filistin'e destek konvoyu! "Filistin'de ölen yaralanan kardeşlerimizin sesini duyurmak için toplandık"

Şişli'de toplanan yüzlerce taksici konvoy oluşturarak İsrail'i protesto etti. Taksiciler, Türk ve Filistin Bayrakları ile kornalar eşliğinde Taksim'e doğru hareket etti. Burada basın açıklaması yapan İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, "Şu an yüzlerce taksici burada. İsrail tarafından Filistin toprakları bombalanıyor, bunun neticesinde bebekler, çocuklar ölüyor. İstanbul taksi camiası olarak her zaman devletin ve milletin, aynı zamanda mazlumların yanında durduk. Filistin'de ölen yaralanan kardeşlerimizin sesini duyurmak için toplandık." dedi.