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Haberler Yaşam Taksim Meydanı’nda iki kadın öyle şeyler yaptı ki: Vatandaşlar gözlerine inanamadı!  
Giriş Tarihi: 29.04.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 10:20

Taksim Meydanı’nda iki kadın öyle şeyler yaptı ki: Vatandaşlar gözlerine inanamadı!

İstanbul Taksim Meydanı'nda iki genç kadın, yoldan çekilmeleri için kendilerine korna çalan polis ekibiyle tartıştı. Küfürler savurdu, polis otosunu yumrukladı. Ekipler tarafından güçlükle gözaltına alınan kadınlar, karakolu da birbirine kattı! O anlar kamerada…

Taksim Meydanı’nda iki kadın öyle şeyler yaptı ki: Vatandaşlar gözlerine inanamadı!

Şaşkına çeviren olay İstanbul Beyoğlu'ndaki ünlü Taksim Meydanı'nda geçtiğimiz yaz yaşandı. İstiklal Caddesi'nde devriye gezen polis ekibi, cadde üzerinden meydana giriş yaptı. Burada ilerleyen ekip, önünde yürüyen iki kıza yoldan çekilmeleri için kornaya bastı.

Taksim Meydanı’nda iki kadın öyle şeyler yaptı ki: Vatandaşlar gözlerine inanamadı!

Ancak dansçılık yaptığı ve öğrenci olduğu öğrenilen Zeynep Beren B. (22) ekibe "Burası yaya yolu, siz kendinizi ne zannediyorsunuz, defolun başka yerden geçin" diyerek bağırdı. Polisin tekrardan yoldan çekilmeleri yönünde uyarıda bulunması üzerine kadın şahıs, ekibin geçişine engel olarak "üzerinizde ki üniformaya mı güveniyorsunuz" diyerek bu kez de küfürler savurmaya başladı.

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Taksim Meydanı’nda iki kadın öyle şeyler yaptı ki: Vatandaşlar gözlerine inanamadı!

POLİS OTOSUNU YUMRUKLADI KÜFÜRLER SAVURDU

Çevredeki vatandaşların duyacağı şekilde hakaretler de savuran kadın, polis otosunun da kaputunu yumruklamaya başladı. Bunun üzerine araçtan inen polis ekibi, kadını uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak uyarıları dikkate almayan kadın, bağırarak küfür etmeye devam etti.

Taksim Meydanı’nda iki kadın öyle şeyler yaptı ki: Vatandaşlar gözlerine inanamadı!

Bu sebeple polis kadını gözaltına almak istedi. Kadınlar ise polise direnerek tekme ve yumrukları savurdu. Kadın polis otosuna bindirilmek istenildiği esnada yanındaki arkadaşı Elif Aleyna Ö. (26), aracın kapısını açarak polis memuruna eliyle vurmaya başladı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu iki kadın da güçlükle polis otosuna bindirildi. Yaşananlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Taksim Meydanı’nda iki kadın öyle şeyler yaptı ki: Vatandaşlar gözlerine inanamadı!

HASTANEDE KİMSE SAKİNLEŞTİREMEDİ

Sağlık kontrolünden geçirilmesi için hastaneye götürülen iki kadın, polis otosu içerisinde polis memurunu darp ederek direnmeye devam etti. Hastanede de aynı şekilde küfür ederek bağırmayı sürdüren iki kadını güvenlik görevlileri sakin olmaları yönünde uyardı ancak başarılı olamadı. Hastanedeki doktora da küfür ve hakaret ettiği öğrenilen iki kadın hakkında doktor, şikayetçi olacağını söyleyerek "beyaz kod" uyarısı verdi.

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