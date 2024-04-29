Taksim Meydanı’nda iki kadın öyle şeyler yaptı ki: Vatandaşlar gözlerine inanamadı!

Ancak dansçılık yaptığı ve öğrenci olduğu öğrenilen Zeynep Beren B. (22) ekibe "Burası yaya yolu, siz kendinizi ne zannediyorsunuz, defolun başka yerden geçin" diyerek bağırdı. Polisin tekrardan yoldan çekilmeleri yönünde uyarıda bulunması üzerine kadın şahıs, ekibin geçişine engel olarak "üzerinizde ki üniformaya mı güveniyorsunuz" diyerek bu kez de küfürler savurmaya başladı.