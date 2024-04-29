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Taksim Meydanı’nda iki kadın öyle şeyler yaptı ki: Vatandaşlar gözlerine inanamadı!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
10:20
Taksim Meydanı’nda iki kadın öyle şeyler yaptı ki: Vatandaşlar gözlerine inanamadı!
İstanbul Taksim Meydanı'nda iki genç kadın, yoldan çekilmeleri için kendilerine korna çalan polis ekibiyle tartıştı. Küfürler savurdu, polis otosunu yumrukladı. Ekipler tarafından güçlükle gözaltına alınan kadınlar, karakolu da birbirine kattı! O anlar kamerada…